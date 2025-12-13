كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"الزهراء (ع) قدوتي" .. خدمة العائلات المتعففة عبادة لا وظيفة

2025-12-13 05:18
ماهر قمر - مراسل
في أجواء ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) و"فعالية التجمع الفاطمي - على العهد"، نقف عند نموذجٍ مضيء من نساء مجتمعنا، امرأة جعلت من خدمة الناس رسالة، ومن رعاية الأيتام والفقراء نهجًا حياتيًا، إنها الأخت منال إسماعيل، مديرة مركز جمعية إمداد الإمام الخميني في البقاع الغربي، التي حملت على عاتقها مسؤولية متابعة شؤون العائلات المتعففة، بقلبٍ كبير وروحٍ لا تعرف التعب.

لا تكتفي بالإدارة من خلف مكتبها، بل تنزل إلى الميدان، وتعمل بجدّ حتى تُلبّى حاجاتهم قدر المستطاع. تقول إنّ قدوتها في كل خطوة هي السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وهو ما ينعكس على أداء فريق العمل، الذي يتحرّك بروحٍ واحدة، معتبرًا أن خدمة الفقراء ليست وظيفة بل عبادة.
 

