الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
فلسطين

جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي قطاع غزة
فلسطين

جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي قطاع غزة

2025-12-13 09:59
51

استشهد مواطن برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم السبت شمال قطاع غزة، في حين شنّت طائرات الاحتلال، غارات عنيفة شرقي جنوب القطاع، ونفّذت عمليات نسف للمنازل، في استمرار لانتهاكاتها لوقف إطلاق النار.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارات على شرقي خان يونس وشرقي رفح، حيث سمع دوي انفجارات ناجمة عن القصف. ونفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني شرقي خان يونس.

وصباحًا، شنت طائرات الاحتلال المزيد من الغارات على شرقي رفح وخان يونس وغزة.

وباستشهاد الشاب ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 385 شهيدًا، و1007 مصابين، في ما جرى انتشال 627 جثمانًا.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
