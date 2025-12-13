توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال "الاسرائيلي" مُكوّنة من 10 عربات عسكرية، في منطقة "صيدا الحانوت" بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم السبت، حيث قامت الدورية بنصب حاجز مؤقت وتفتيش المنازل دون تسجيل أي اعتقالات، فيما عُرضت المساعدات على الأهالي في المنطقة، فقوبلت برفضهم واستيائهم من هذه التحركات "الإسرائيلية" في المنطقة.

يأتي ذلك في سياق التحركات "الإسرائيلية" المستمرة في الجنوب السوري دون رادع، وسط تخوّف الأهالي من توغلها وبقائها على الأراضي السورية.

وفي السياق، رصد المرصد السوري أمس الجمعة، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا في ريف القنيطرة، تمثّل في توغلات متعددة نفّذتها قوات تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، داخل عدد من القرى السورية المحاذية لخط الفصل.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد دخلت قوة معادية مؤلفة من 4 آليات عسكرية إلى قريتي بريقة وبئر العجم في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن تتابع تحركها نحو قرية العشّة في ريف القنيطرة الجنوبي.

