كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الأسرى اللبنانيون في سجون الاحتلال
المقال التالي شرعية المجتمع أقوى من السلاح: درس غزّة في مواجهة مشاريع الاحتلال

عربي ودولي

بلا مقاومة.. توغّل
عربي ودولي

بلا مقاومة.. توغّل "إسرائيلي" جديد في ريف القنيطرة

2025-12-13 10:49
43

توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال "الاسرائيلي" مُكوّنة من 10 عربات عسكرية، في منطقة "صيدا الحانوت" بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم السبت، حيث قامت الدورية بنصب حاجز مؤقت وتفتيش المنازل دون تسجيل أي اعتقالات، فيما عُرضت المساعدات على الأهالي في المنطقة، فقوبلت برفضهم واستيائهم من هذه التحركات "الإسرائيلية" في المنطقة.

يأتي ذلك في سياق التحركات "الإسرائيلية" المستمرة في الجنوب السوري دون رادع، وسط تخوّف الأهالي من توغلها وبقائها على الأراضي السورية.

وفي السياق، رصد المرصد السوري أمس الجمعة، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا في ريف القنيطرة، تمثّل في توغلات متعددة نفّذتها قوات تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، داخل عدد من القرى السورية المحاذية لخط الفصل.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد دخلت قوة معادية مؤلفة من 4 آليات عسكرية إلى قريتي بريقة وبئر العجم في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن تتابع تحركها نحو قرية العشّة في ريف القنيطرة الجنوبي.

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي القنيطرة سورية
إقرأ المزيد
المزيد
بلا مقاومة.. توغّل
بلا مقاومة.. توغّل "إسرائيلي" جديد في ريف القنيطرة
عربي ودولي منذ 26 دقيقة
الأمم المتحدة: اعتمدنا قرارًا يلزم
الأمم المتحدة: اعتمدنا قرارًا يلزم "إسرائيل" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 
عربي ودولي منذ 13 ساعة
النمسا تمنع الحجاب في المدارس للفتيات دون الـ14 عامًا
النمسا تمنع الحجاب في المدارس للفتيات دون الـ14 عامًا
عربي ودولي منذ 22 ساعة
تخرّج لآلاف الطلبة العراقيين ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني
تخرّج لآلاف الطلبة العراقيين ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني
عربي ودولي منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
بلا مقاومة.. توغّل
بلا مقاومة.. توغّل "إسرائيلي" جديد في ريف القنيطرة
عربي ودولي منذ 26 دقيقة
جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي قطاع غزة
جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل شرقي قطاع غزة
فلسطين منذ ساعة
باحث صهيوني: الفشل الاستخباري ممتدّ من 1987 الى 2023
باحث صهيوني: الفشل الاستخباري ممتدّ من 1987 الى 2023
عين على العدو منذ 22 ساعة
غارات صهيونية عنيفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي
غارات صهيونية عنيفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي
لبنان منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة