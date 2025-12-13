كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
لبنان

 الهيئة الصحية تُحيي ولادة الزهراء
لبنان

 الهيئة الصحية تُحيي ولادة الزهراء "ع" بأنشطة توعوية وثقافية في البقاع  

2025-12-13 11:42
81

في إطار أنشطتها الصحية والتثقيفية المتواصلة، نفّذت مراكز الهيئة الصحية الإسلامية سلسلة برامج ميدانية شملت الكشف الصحي المدرسي، والورش التوعوية، والأنشطة الثقافية، وذلك في عدد من بلدات البقاع، تزامنًا مع مناسبات دينية واجتماعية.

وفي هذا السياق، نفّذ مركز الكرك الصحي كشفًا طبيًا لطلاب متوسطة المعلقة المختلطة، بالتعاون مع فريق طبي متخصص، حيث جرى فحص 210 طلاب وطالبات، وقدّمت العلاجات اللازمة للحالات التي استدعت تدخلًا صحيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوقاية ومتابعة الوضع الصحي للتلاميذ في المدارس.

وبمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، أقام مركز النبي شيت الصحي نشاطًا خاصًا، تضمن فطورًا صباحيًا للعاملين، ولقاءً ثقافيًا مع السيد حسن الموسوي بعنوان "كيف أكون فاطمة"، إضافة إلى توزيع هدايا رمزية للعاملين عبارة عن تعليقة مفاتيح تحمل "دعاء النور"، و"ميثاق الارتقاء الفاطمي" على الأخوات، وتقديم هدايا خاصة للعاملات من حاملات اسمي فاطمة وبتول، واختُتم النشاط بضيافة على حب السيدة الزهراء (ع).

وفي السياق التوعوي، نفّذ مركز النبي شيت الصحي ورشًا صحية لفتيات الصفين السابع والثامن في مدرسة المهدي – النبي شيت، حول سن البلوغ والنظافة الشخصية، قدّمتها القابلة القانونية واستهدفت 83 طالبة. وتميّزت الورش بالتفاعل والحوار الإيجابي، ونالت استحسان الحضور والجهة الراعية.

كما أقام مركز تمنين الصحي نشاطًا تثقيفيًا بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) ويوم المرأة المسلمة، استهدف العاملات في المركز، قدّمه الشيخ علي البنيان تحت عنوان "بفاطمة نرتقي"، واختُتم النشاط بتوزيع سبحات وحرز السيدة الزهراء (ع)، وتقطيع قالب حلوى، وتوزيع الحلوى على المرضى.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن جهود الهيئة الصحية الإسلامية لتعزيز الوعي الصحي والثقافي، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع بمختلف فئاته.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الهيئة الصحية الإسلامية
