شهدت مدينة بولونيا الإيطالية احتجاجات قبل مباراة فريق "فيرتوس بولونيا" ضد "مكابي "تل أبيب"" ضمن الجولة الـ12 من الدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتجمّع آلاف المحتجّين في ساحة "ماجيوري" وسط المدينة، قبل المباراة، للتعبير عن رفضهم لمشاركة الفرق "الإسرائيلية" في المنافسات الرياضية الدولية.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء لـ "إسرائيل""، مُطالبين بمنعها من المشاركة في الفعاليات الرياضية بسبب ارتكابها "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين" في غزة، كما رددوا هتافات "الحرية لفلسطين".

ووقع اشتباك بين بعض المحتجين وقوات الأمن، خلال المظاهرة، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، فيما أقام بعض المتظاهرين حواجز باستخدام صناديق القمامة وردّوا بإشعال المشاعل.

وكانت إيطاليا قد شهدت احتجاجات مماثلة، قبل مباراة "أولمبيا ميلانو" ضد فريق "هابويل الإسرائيلي" ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة في مدينة ميلانو.

