كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي "منتدى الحوار الإيراني-الصيني" يرسّخ التعاون البحثي بين البلدين

عربي ودولي

إيطاليا: آلاف المحتجّين يعترضون على مشاركة فريق
عربي ودولي

إيطاليا: آلاف المحتجّين يعترضون على مشاركة فريق "إسرائيلي" في بطولة أوروبية

2025-12-13 11:53
80

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية احتجاجات قبل مباراة فريق "فيرتوس بولونيا" ضد "مكابي "تل أبيب"" ضمن الجولة الـ12 من الدوري الأوروبي لكرة السلة "يورو ليغ".

وتجمّع آلاف المحتجّين في ساحة "ماجيوري" وسط المدينة، قبل المباراة، للتعبير عن رفضهم لمشاركة الفرق "الإسرائيلية" في المنافسات الرياضية الدولية.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء لـ "إسرائيل""، مُطالبين بمنعها من المشاركة في الفعاليات الرياضية بسبب ارتكابها "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين" في غزة، كما رددوا هتافات "الحرية لفلسطين".

ووقع اشتباك بين بعض المحتجين وقوات الأمن، خلال المظاهرة، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، فيما أقام بعض المتظاهرين حواجز باستخدام صناديق القمامة وردّوا بإشعال المشاعل.

وكانت إيطاليا قد شهدت احتجاجات مماثلة، قبل مباراة "أولمبيا ميلانو" ضد فريق "هابويل الإسرائيلي" ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة في مدينة ميلانو.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني ايطاليا
إقرأ المزيد
المزيد
من غرفة عمليات
من غرفة عمليات "كريات غات".. مراقبة "إسرائيلية" أميركية لجنوب الأراضي المحتلة
عربي ودولي منذ ساعة
إيطاليا: آلاف المحتجّين يعترضون على مشاركة فريق
إيطاليا: آلاف المحتجّين يعترضون على مشاركة فريق "إسرائيلي" في بطولة أوروبية
عربي ودولي منذ ساعتين
بلا مقاومة.. توغّل
بلا مقاومة.. توغّل "إسرائيلي" جديد في ريف القنيطرة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الأمم المتحدة: اعتمدنا قرارًا يلزم
الأمم المتحدة: اعتمدنا قرارًا يلزم "إسرائيل" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 
عربي ودولي منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
من غرفة عمليات
من غرفة عمليات "كريات غات".. مراقبة "إسرائيلية" أميركية لجنوب الأراضي المحتلة
عربي ودولي منذ ساعة
إيطاليا: آلاف المحتجّين يعترضون على مشاركة فريق
إيطاليا: آلاف المحتجّين يعترضون على مشاركة فريق "إسرائيلي" في بطولة أوروبية
عربي ودولي منذ ساعتين
عن معنى التطبيع اليوم: تلزيم الإقليم لـ
عن معنى التطبيع اليوم: تلزيم الإقليم لـ"إسرائيل" كـ"حُلم أبله"
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
لبنان يكسر
لبنان يكسر "حرمة" التفاوض: نحو تكرار خطيئة "17 أيار"؟
مقالات مختارة منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة