استقبل مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبد الله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبنيارا، وقائد القطاع الغربي العميد دافيد كولوسي، وقائد الكتيبة الكورية العقيد هو جون لي، إلى جانب وفد من قيادة الكتيبة الكورية.

وحضر اللقاء النائب علي خريس، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف، وعدد من رؤساء البلديات، والمسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في جبل عامل المهندس علي إسماعيل، ووفد من قيادة إقليم جبل عامل في الحركة، إضافة إلى القيادي عادل عون، وممثلي الجمعيات الأهلية والإنسانية في منطقة صور، وعدد من رجال الدين، ومدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبد الله، وفريق عمل مشروع "خير العطاء" للعمل الإنساني.

وأكد المفتي عبد الله أن "قوات "اليونيفيل" بمختلف وحداتها تُشكّل السند الداعم للجيش اللبناني في أداء مهامه الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، إلى جانب دورها الإنساني في مساندة الأهالي، خصوصًا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

وشدّد على أن "العدو "الإسرائيلي" ما يزال يخرق القرارات الدولية من خلال اعتداءاته المتكررة على الأراضي اللبنانية، ما يزيد من معاناة السكان المحليين، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم". مشيرًا إلى أنّ "استمرار هذه الانتهاكات يمثّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في الجنوب، ويستدعي موقفًا دوليًا حازمًا للجم هذه التعديات، والتي وصلت إلى حدّ استهداف قوات "اليونيفيل" نفسها".

كما نوّه المفتي عبد الله "بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به الكتيبة الكورية ضمن قوات "اليونيفيل""، مثمّنًا "مساهمتها المستمرة في دعم مشروع "خير العطاء" الذي تُشرف عليه دار الإفتاء الجعفري في صور، ضمن مجمع الخضرا الديني، ويقدّم خدمات طبية ودوائية للمحتاجين، خصوصًا المتضررين والمهجّرين داخل وطنهم".

وأشاد مفتي صور وجبل عامل "بمواقف قائد "اليونيفيل"، واصفًا إياها بأنها تُعبّر عن حقيقة مهام القوات الدولية في لبنان"، مشددًا على "أهمية التعاطي الإنساني مع الأهالي الذين لا يزالون ممنوعين من العودة إلى منازلهم".

وختم بالدعوة إلى "تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والعمل بجد لضمان عودة آمنة للنازحين وصون كرامتهم وحقوقهم"، مؤكدًا أن "الاستقرار الحقيقي يبدأ من وحقه في الأمن والحياة الكريمة".

ابنيارا

بدوره، أكّد قائد قوات "اليونيفيل" اللواء ديوداتو ابنيارا "التزام القوة الدولية تنفيذ مهامها وفق التفويض الدولي، بالتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية"، مشددًا "على مواصلة اليونيفيل دورها الإنساني إلى جانب واجباتها الأمنية".

وأشار ابنيارا إلى أن ""اليونيفيل" قدّمت لمشروع "خير العطاء" أدوية ومعدات طبية تلبية لاحتياجات الأهالي والمحتاجين في المنطقة".

وقال: "أقدّر مساعدة مفتي اليونيفيل، المفتي عبد الله، ونحن هنا من أجل السلام والمحبة. أشكر قائد الكتيبة الكورية وقائد القطاع الغربي على عملهما، ونسعى لخلق الظروف الملائمة لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان".

وفي ختام اللقاء، تسلّم العلامة عبد الله لائحة موثقة بالمساعدات المقدّمة، وقدم درعًا تقديرية لقائد الكتيبة الكورية تقديرًا لجهوده.



