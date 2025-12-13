Your browser does not support the video tag.

في أجواء "فعالية التجمّع الفاطمي – على العهد"، تبرز النساء الفاطميات كنماذج فاعلة في خدمة الناس وتربية الأجيال على نهج السيدة الزهراء (ع). المسؤولة في لجنة الأنشطة في مديرية جهاد البناء في البقاع رجاء أمهز، إحد تلك النماذج الفاعلة في خدمة المجتمع، اذ ترى في السيدة فاطمة (ع) المدرسة التي تستمدّ منها كل امرأة قوّتها في عملها لتدريب وتأهيل أهلها ومجتمعها.

