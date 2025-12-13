كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
النساء الفاطميات .. دورٌ فاعل في تدريب المرأة وخدمة الناس

2025-12-13
مهدي شحادي
في أجواء "فعالية التجمّع الفاطمي – على العهد"، تبرز النساء الفاطميات كنماذج فاعلة في خدمة الناس وتربية الأجيال على نهج السيدة الزهراء (ع). المسؤولة في لجنة الأنشطة في مديرية جهاد البناء في البقاع رجاء أمهز، إحد تلك النماذج الفاعلة في خدمة المجتمع، اذ ترى في السيدة فاطمة (ع) المدرسة التي تستمدّ منها كل امرأة قوّتها في عملها لتدريب وتأهيل أهلها ومجتمعها.

السيدة فاطمة الزهراء إنا على العهد التجمع الفاطمي
