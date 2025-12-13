المقال التالي انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء "ع"
خاص العهد
خاص العهد
النساء الفاطميات .. دورٌ فاعل في تدريب المرأة وخدمة الناس
صحافي لبناني
مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو
في أجواء "فعالية التجمّع الفاطمي – على العهد"، تبرز النساء الفاطميات كنماذج فاعلة في خدمة الناس وتربية الأجيال على نهج السيدة الزهراء (ع). المسؤولة في لجنة الأنشطة في مديرية جهاد البناء في البقاع رجاء أمهز، إحد تلك النماذج الفاعلة في خدمة المجتمع، اذ ترى في السيدة فاطمة (ع) المدرسة التي تستمدّ منها كل امرأة قوّتها في عملها لتدريب وتأهيل أهلها ومجتمعها.