انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء "ع"
14:00 |القطان: نؤمن أن تحقيق التوازن بين الدور الطبيعي في الأسرة وبين الأدوار الاجتماعية كافة هو طريقنا للنهضة
13:56 |القطان: تحية إجلال وإكبار للرعيل الأول من النساء المؤسسات لهذه الحركة الهدارة من العمل النسائي اللاتي عملنا بصمت ولكن ذكرهن يملأ ملكوت السماء
13:54 |القطان: ندعو جميع الأخوات العاملات لنكون يدًا واحدة للعمل على تحصين المجتمع المقاومة من كل المخاطر التي تستهدفه
13:53 |القطان: ندعو كل امرأة في العالم إلى اكتشاف مواطن اقتدارها الحقيقية من خلال هذا النموذج السماوي الأصيل
13:52 |القطان: أعلن انطلاق عمل وحدة العمل النسائي في حزب الله ورسالتنا أن ننطلق من الزهراء "ع" كقدوة في العلم والقوة والعفة والقيادة الروحية والأسرة
13:47 |مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله أمل قطان: نجتمع اليوم لنجدد العهد والولاء لابنها المتأسي بها صاحب الزمان "عج"