كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي لبنان والضغوط الثلاثية لنزع نقاط قوته

لبنان

انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء
لبنان

انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء "ع"

2025-12-13 13:32
54
14:12 |
التجمع الفاطمي| فيلم وثائقي يحكي تاريخ العمل النسائي في حزب الله
14:00 |
القطان: نؤمن أن تحقيق التوازن بين الدور الطبيعي في الأسرة وبين الأدوار الاجتماعية كافة هو طريقنا للنهضة
13:57 |
القطان: التطلع نحو عالم يحكمه العدل يتطلب منّا وعي وفهم حقيقة مكانة المرأة ودورها
13:56 |
القطان: تحية إجلال وإكبار للرعيل الأول من النساء المؤسسات لهذه الحركة الهدارة من العمل النسائي اللاتي عملنا بصمت ولكن ذكرهن يملأ ملكوت السماء
13:54 |
القطان: ندعو جميع الأخوات العاملات لنكون يدًا واحدة للعمل على تحصين المجتمع المقاومة من كل المخاطر التي تستهدفه
13:53 |
القطان: نسعى لتفعيل دور المرأة في كافة المجالات مع الحفاظ على كرامتها الفطرية
13:53 |
القطان: ندعو كل امرأة في العالم إلى اكتشاف مواطن اقتدارها الحقيقية من خلال هذا النموذج السماوي الأصيل
13:52 |
القطان: أعلن انطلاق عمل وحدة العمل النسائي في حزب الله ورسالتنا أن ننطلق من الزهراء "ع" كقدوة في العلم والقوة والعفة والقيادة الروحية والأسرة
13:52 |
القطان: نسعى لتفعيل دور المرأة في كافة المجالات مع الحفاظ على كرامتها الفطرية
13:49 |
القطان: تكليفنا أن نبيّن للعالم المكانة العظيمة للمرأة
13:48 |
القطان: إذا أردنا أن نعرف الإسلام الحقيقي فلننظر إلى حياة فاطمة "ع"
13:47 |
مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله أمل قطان: نجتمع اليوم لنجدد العهد والولاء لابنها المتأسي بها صاحب الزمان "عج"
13:47 |
القطان: نؤكد مسؤوليتنا بتعريف العالم على سيد نساء العالمين التي تمثل مفخرة الإسلام
الكلمات المفتاحية
لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء
انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء "ع"
لبنان منذ 52 دقيقة
مفتي صور وجبل عامل يستقبل قائد اليونيفيل: العدو يواصل خرق القرارات الدولية
مفتي صور وجبل عامل يستقبل قائد اليونيفيل: العدو يواصل خرق القرارات الدولية
لبنان منذ ساعة
 الهيئة الصحية تُحيي ولادة الزهراء
 الهيئة الصحية تُحيي ولادة الزهراء "ع" بأنشطة توعوية وثقافية في البقاع  
لبنان منذ ساعتين
لقاء في اتحاد بلديات بعلبك يطالب بإنصاف المنطقة بالتغذية الكهربائية والمياه
لقاء في اتحاد بلديات بعلبك يطالب بإنصاف المنطقة بالتغذية الكهربائية والمياه
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء
انطلاق فعالية التجمع الفاطمي في مجمع سيد الشهداء "ع"
لبنان منذ 52 دقيقة
مفتي صور وجبل عامل يستقبل قائد اليونيفيل: العدو يواصل خرق القرارات الدولية
مفتي صور وجبل عامل يستقبل قائد اليونيفيل: العدو يواصل خرق القرارات الدولية
لبنان منذ ساعة
 الهيئة الصحية تُحيي ولادة الزهراء
 الهيئة الصحية تُحيي ولادة الزهراء "ع" بأنشطة توعوية وثقافية في البقاع  
لبنان منذ ساعتين
عن معنى التطبيع اليوم: تلزيم الإقليم لـ
عن معنى التطبيع اليوم: تلزيم الإقليم لـ"إسرائيل" كـ"حُلم أبله"
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة