كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي لعبة المصطلحات: حين تُقسَّم الجغرافيا بالكلمات قبل الحدود

لبنان

لبنان

مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله تعلن انطلاق عمل الوحدة

2025-12-13 14:36
مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله تشدّد على دور المرأة في النهضة
64

أكّدت مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله، أمل القطان، أنّ اللقاء في التجمع الفاطمي المركزي الذي أقيم في مجمع سيد الشهداء (ع) بالتزامن مع عدد من المناطق، يأتي "لتجديد العهد والولاء لابن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) المتأسي بها، صاحب الزمان (عج)"، مشدّدة على مسؤولية التعريف بسيدة نساء العالمين (ع) بوصفها مفخرة الإسلام.

وقالت القطان إنّ معرفة الإسلام الحقيقي تستوجب النظر إلى حياة فاطمة الزهراء "ع"، معتبرة أنّ التكليف الأساس يتمثّل في إبراز المكانة العظيمة للمرأة أمام العالم. وأعلنت في هذا السياق انطلاق عمل وحدة العمل النسائي في حزب الله، مؤكّدة أنّ رسالتها تنطلق من الزهراء "ع" قدوةً في العلم والقوّة والعفّة والقيادة الروحية والأسرة.

ولفتت إلى أنّ الوحدة تسعى إلى تفعيل دور المرأة في مختلف المجالات، مع الحفاظ على كرامتها الفطرية، داعية كلّ امرأة في العالم إلى اكتشاف مواطن اقتدارها الحقيقية من خلال هذا النموذج السماوي الأصيل. كما دعت جميع الأخوات العاملات إلى أن يكنّ يدًا واحدة، للعمل على تحصين المجتمع المقاوم من كلّ المخاطر التي تستهدفه.

ووجّهت القطان تحية إجلال وإكبار إلى الرعيل الأول من النساء المؤسِّسات لهذه الحركة المتدفّقة من العمل النسائي، اللواتي عملن بصمت، مؤكّدة أنّ ذكرهن "يملأ ملكوت السماء"، وأضافت أنّ التطلّع إلى عالم يسوده العدل يتطلّب وعيًا وفهمًا لحقيقة مكانة المرأة ودورها، مؤكّدة الإيمان بأنّ تحقيق التوازن بين الدور الطبيعي في الأسرة وبين مختلف الأدوار الاجتماعية يشكّل الطريق نحو النهضة.

الكلمات المفتاحية
السيدة فاطمة الزهراء المرأة إنا على العهد التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله فاطمة أمة
إقرأ المزيد
المزيد
جيش الاحتلال يهدّد منزلًا في يانوح بعد تأكيد الجيش و
جيش الاحتلال يهدّد منزلًا في يانوح بعد تأكيد الجيش و"اليونيفيل" خلوّه من أي سلاح
لبنان منذ 39 دقيقة
وزير الصحة من بعلبك: إنجاز 40٪ من خطة دعم المستشفيات الحكومية خلال 6 أشهر
وزير الصحة من بعلبك: إنجاز 40٪ من خطة دعم المستشفيات الحكومية خلال 6 أشهر
لبنان منذ ساعة
بالصور: فعاليات التجمّع الفاطمي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع)
بالصور: فعاليات التجمّع الفاطمي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع)
لبنان منذ ساعتين
الشيخ قاسم: المقاومة أنجزت ما عليها والدولة مسؤولة عن تثبيت السيادة
الشيخ قاسم: المقاومة أنجزت ما عليها والدولة مسؤولة عن تثبيت السيادة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
التجمّع الفاطمي في المعيصرة بقضاء جبيل: سنبقى أوفياء للمقاومة والشهداء
التجمّع الفاطمي في المعيصرة بقضاء جبيل: سنبقى أوفياء للمقاومة والشهداء
خاص العهد منذ 6 دقائق
التجمّع الفاطمي في النبطية: على نهج الزهراء (ع) مع الشيخ قاسم
التجمّع الفاطمي في النبطية: على نهج الزهراء (ع) مع الشيخ قاسم
خاص العهد منذ 50 دقيقة
كلمة الشيخ قاسم في حفل التجمع الفاطمي
كلمة الشيخ قاسم في حفل التجمع الفاطمي
كلام الأمين منذ ساعة
بالصور: فعاليات التجمّع الفاطمي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع)
بالصور: فعاليات التجمّع الفاطمي المركزي في مجمع سيد الشهداء (ع)
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة