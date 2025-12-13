Your browser does not support the video tag.

أكّدت مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله، أمل القطان، أنّ اللقاء في التجمع الفاطمي المركزي الذي أقيم في مجمع سيد الشهداء (ع) بالتزامن مع عدد من المناطق، يأتي "لتجديد العهد والولاء لابن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) المتأسي بها، صاحب الزمان (عج)"، مشدّدة على مسؤولية التعريف بسيدة نساء العالمين (ع) بوصفها مفخرة الإسلام.

وقالت القطان إنّ معرفة الإسلام الحقيقي تستوجب النظر إلى حياة فاطمة الزهراء "ع"، معتبرة أنّ التكليف الأساس يتمثّل في إبراز المكانة العظيمة للمرأة أمام العالم. وأعلنت في هذا السياق انطلاق عمل وحدة العمل النسائي في حزب الله، مؤكّدة أنّ رسالتها تنطلق من الزهراء "ع" قدوةً في العلم والقوّة والعفّة والقيادة الروحية والأسرة.

ولفتت إلى أنّ الوحدة تسعى إلى تفعيل دور المرأة في مختلف المجالات، مع الحفاظ على كرامتها الفطرية، داعية كلّ امرأة في العالم إلى اكتشاف مواطن اقتدارها الحقيقية من خلال هذا النموذج السماوي الأصيل. كما دعت جميع الأخوات العاملات إلى أن يكنّ يدًا واحدة، للعمل على تحصين المجتمع المقاوم من كلّ المخاطر التي تستهدفه.

ووجّهت القطان تحية إجلال وإكبار إلى الرعيل الأول من النساء المؤسِّسات لهذه الحركة المتدفّقة من العمل النسائي، اللواتي عملن بصمت، مؤكّدة أنّ ذكرهن "يملأ ملكوت السماء"، وأضافت أنّ التطلّع إلى عالم يسوده العدل يتطلّب وعيًا وفهمًا لحقيقة مكانة المرأة ودورها، مؤكّدة الإيمان بأنّ تحقيق التوازن بين الدور الطبيعي في الأسرة وبين مختلف الأدوار الاجتماعية يشكّل الطريق نحو النهضة.

