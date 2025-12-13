عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين لقاءً مع مدراء مستشفيات محافظة بعلبك الهرمل، في مطعم قصر بعلبك في مدينة بعلبك، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور علي المقداد، ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، والمسؤول الإعلامي الحاج مالك ياغي.

ناصر الدين: العمل وفق الأولويات الصحية



رأى الوزير ناصر الدين أنه عندما تكون الحاجة كبيرة، لا يمكنك إلا أن تعمل وفق الأولويات، وعلى هذا الأساس كانت إستراتيجية الوزارة ومشروعها. وأكد أنهم يعملون وفق إستراتيجية مبنيّة على أولويات صحية من أجل مساعدة الناس الأكثر فقرًا، والعمل على رفع مستوى الخدمة والجودة تباعًا في المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل عام.

وفي إطار إنجازات الوزارة، أوضح الوزير ناصر الدين أن الوزارة أطلقت حملة لدعم عمل المستشفيات الحكومية بالمعدات والصيانة والمساهمات المالية، مشيرًا إلى إنجاز حوالي أربعين بالمئة من هذه الخطة خلال الأشهر الستة الأولى. ومن المقرر أن تنتهي الخطة في النصف الأول من العام ألفين وستة وعشرين، بحيث يكون الاستثمار في المستشفيات الحكومية، بافتتاح الأقسام وتزويدها بالمعدات، باستثمار يفوق المئة مليون دولار كدعم لهذه المستشفيات.

وأضاف وزير الصحة أنه تم القيام بتوسعة ملحوظة على ضوء الاستشفاء والطبابة، حيث تمت إضافة حوالي أربعين عملية تُغطى على نفقة الوزارة، منها ما يُغطى بنسبة مئة بالمئة، ومنها ضمن النسب المعروفة في المستشفيات الحكومية (ثمانين بالمئة) وفي المستشفيات الخاصة (خمسة وستين بالمئة)، مؤكدًا أن الأهم هي العمليات الأساسية.

على الصعيد الدولي، كشف وزير الصحة عن العمل على عدة أمور مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن لبنان كان مقاطعًا وحُجب عن حق التصويت بسبب عدم دفع المستحقات خلال السنوات الست الماضية. ولكن تمكّنت الوزارة من دفع كلّ المستحقات وأعادت للبنان حقه بالتصويت، ليكون مشاركًا للمرة الأولى في اللجنة المقررة للمنطقة في منظمة الصحة العالمية. كما تطرق إلى موضوع المختبر المركزي الذي كان متوقفًا لسنوات، حيث تم تأمين التمويل لمختبرين مركزيين: مختبر مركزي دوائي في الجامعة اللبنانية، بهبة معدات من البنك الدولي تم التوقيع عليها، ومشروع المختبر المركزي الوبائي في مستشفى الشهيد رفيق الحريري في بيروت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وبدأت الأعمال فيه ويتوقع أن يبصر المشروع النور خلال سنة.

من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور علي المقداد أن وزارة الصحة أنجزت أكثر من ملف مقابل وزارات لم تنتج أبدًا، مثل وزارتي الطاقة والمياه التي غيبت التيار على الرغم من الوعود بتيار أربعة وعشرين على أربعة وعشرين ساعة كهرباء، وكذلك وزارة الخارجية.

وانتقد المقداد أداء وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن وزير الصحة هو وزير في هذه الحكومة ويعمل لكل لبنان، بينما وزير الخارجية مفروض أن يكون لكل لبنان، لكنّه وزير قواتي يعمل لفريق معين وليس وزيرًا لكل لبنان، بل يعمل لفريق معين من أجل تدمير لبنان، ومشارك في هذا التدمير. وطالب المقداد مجلس الوزراء بـ "لفت نظر وزير الخارجية" بأنه وزير لا يمثل كلّ لبنان بل يمثل فريق القوات في هذه الوزارة، على الرغم من أنه يمثل لبنان في المحافل الدولية، معتبرًا أن ما يحصل اليوم هو غير مقبول نهائيًا، وأن لبنان بحاجة لمن يؤمن له الدعم لا من أجل تحطيمه مع الأميركيين و"الإسرائيليين".

