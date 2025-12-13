كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أفاد مراسل "العهد" بأن الجيش اللبناني تلقّى طلبًا "إسرائيلياً" عبر لجنة "الميكانيزم"، بضرورة تفتيش منزل في بلدة يانوح الذي يدّعي العدو بوجود أسلحة فيه. 

ووصل الجيش اللبناني إلى المنطقة وعمل على تفتيش المنزل، حيث نقل مشاهد حية من داخله ولم يعثر على أيّ شيء يثبت مزاعم العدو الصهيوني. ورغم تفنيد الادعاءات، عاد العدو الصهيوني وهدّد المنزل مجدّدًا بقصفه.

ويعيد العدو أسلوبه الهمجي باستهداف الأماكن السكنية في جنوب لبنان، في سياق السردية التي يسعى دائمًا إلى اعتمادها بأنّه يضرب بُنية تحتية للمقاومة، لكنْ في الحقيقة هو يستهدف أماكن مدنية وأماكن سكنية وعمق مناطق وقرى فيها ما فيها من مدارس ومؤسسات صحية وما إلى ذلك.

واللافت أيضًا، وما يدل على عدوانية العدو التي تتخطّى كل المواثيق الدولية، أنّ المنزل المُهدَّد بالقصف من قِبَل جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة يانوح يقع في قلب حي سكني وهو مؤلف من ثلاث طبقات.

والأكثر خطورة، كما أشار مراسل "العهد"، أنّ المنزل يقع بالقرب (أقل من 100 متر) من منشآت مدنية وحيوية، حيث توجد قربه مدرسة رسمية وأعمدة إرسال ومحطة لضخ المياه، إضافة إلى مركز لقوات "اليونيفيل".

ويشير هذا الموقع الحساس إلى أنّ الاستهداف المحتمل يضع العدو أمام واحدة من أشكال جرائم الحرب لتهديده منشآت مدنية حيوية وأهداف دولية.

