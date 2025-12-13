رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أن لبنان ليس كيانًا منفصلًا عما يجري في المنطقة، معتبرًا أن المشروع الأميركي-"الإسرائيلي" يستهدف إخضاع المنطقة بأكملها، بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية، من خلال السعي إلى إنهاء حركات المقاومة بشكل تام وحاسم.

جاء كلام أبو حمدان خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في البقاع في بلدة بوداي البقاعية.

وأشار أبو حمدان إلى أن الولايات المتحدة والعدو الصهيوني يمارسان ضغوطًا متعددة على لبنان والمقاومة، تتنوع بين الضغط العسكري عبر استمرار الاعتداءات الصهيونية، والضغط السياسي تحت عناوين نزع سلاح المقاومة، إضافة إلى الحصار الاقتصادي والمالي، فضلًا عن محاولات إثارة الفتنة الداخلية، بهدف إسقاط لبنان والمقاومة وإجبارهما على الخضوع الكامل لمشاريع "إسرائيل".

وأكد أبو حمدان أن العدوّ الصهيوني يعمل على استثمار هذه المرحلة الحساسة من خلال اهتزاز الوضع الداخلي وازدياد الانفصال بين السلطة السياسية ومكونات البلد، ولا سيما المقاومة، مما يؤدي إلى تعميق أزمة الإفلاس، وتطويق لبنان، والسعي إلى إفراغه من عناصر قوته.

