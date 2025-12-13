Your browser does not support the video tag.

أُحيت الوحدة النسائية في حزب الله "فعالية التجمّع الفاطمي - على العهد" بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) ويوم المرأة، وذلك برعاية الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

وشهد النشاط، الذي أُقيم ضمن منطقة بيروت في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية، مشاركة واسعة من الأخوات، حيث خُصِّص للتأكيد على مكانة المرأة في الإسلام، واستلهام القيم الفاطمية في الصبر والعطاء والمسؤولية الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية