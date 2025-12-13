كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
التجمّع الفاطمي في الضاحية الجنوبية: مجاهدات في سبيل دولة الحقّ

2025-12-13
حسين جلول - مصور
أُحيت الوحدة النسائية في حزب الله "فعالية التجمّع الفاطمي - على العهد" بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) ويوم المرأة، وذلك برعاية الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

وشهد النشاط، الذي أُقيم ضمن منطقة بيروت في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية، مشاركة واسعة من الأخوات، حيث خُصِّص للتأكيد على مكانة المرأة في الإسلام، واستلهام القيم الفاطمية في الصبر والعطاء والمسؤولية الاجتماعية.

السيدة فاطمة الزهراء إنا على العهد التجمع الفاطمي
