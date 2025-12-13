دعا مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ حسين النمر، الدولة اللبنانية إلى الالتفات بجدية إلى معاناة النازحين اللبنانيين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود مع لبنان. وتساءل النمر عن أسباب عدم مبادرة الحكومة إلى مقاربة هذا الملف الإنساني، أسوةً ببحث أوضاع نحو مئة وخمسين ألف نازح سوري من طائفة معينة، عبر التواصل المباشر مع السلطات السورية.

جاء كلام النمر خلال رعايته حفل افتتاح مشروع الإمام علي (عليه السلام) السكني المخصص لعوائل الشهداء النازحين في محيط مدينة الهرمل، حيث انتقد ما وصفه بـالإثارة الإعلامية المضللة التي رافقت الحديث عن المشروع. وأكد أن المشروع يهدف إلى إيواء عائلات تُرِكت لمصيرها دون أي دعم يُذكر من الدولة اللبنانية أو الجهات المانحة، بما يخفف من حجم معاناتها.

وشدد النمر على أن من واجب الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، والعمل على فتح قنوات رسمية لمعالجة ملف النازحين اللبنانيين مع الجانب السوري، بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.

تخلل الاحتفال عرض مصور تناول مراحل تنفيذ المشروع الذي أُنجز بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويضم المشروع مئتين وثمانية وعشرين مسكنًا، إلى جانب محال تجارية وورش فنية، وهو مجهز بخدمات أساسية تشمل الكهرباء وبئر مياه ومرافق صحية متكاملة. وفي ختام المناسبة، جرى إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع.

