التجمع الفاطمي

لبنان

لبنان

2025-12-13 18:30
كتب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، عبر منصة "أكس"، ردًّا على تصريحات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فأعرب عن استيائه من "الفقيه الدستوري" سمير جعجع الذي "يُسمم عقول دفعة جديدة من المنتسبين لحزبه بأفكار لا تمت إلى القانون بصلة بدلًا من تنشئتهم على احترام القوانين".

وقال خليل: "تصحيحًا للمفاهيم القانونية الخاطئة، وحرصًا على فهم جمهور جعجع قبل أي أحد آخر، أكد النائب علي حسن خليل على النقاط الآتية:

أولًا: إن استخدام جعجع لمصطلحات من طينة "خرق وضرب المهل الدستورية" لا يعني أن ذلك حصل، بل على العكس. وأكد خليل أن المادّة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد في نصها عكس ما رمى إليه جعجع تمامًا، وندعوه لقراءتها بتمعن والاستعانة بصديق له كالنائب جورج عدوان الذي سُمي القانون باسمه.

ثانيًا: شكر خليل جعجع على اعترافه بأنه كما الحكومة أكدا وجود قانون انتخابي نافذ يمكن إجراء الانتخابات على أساسه، وليس صحيحًا قوله إن الحكومة اعتبرت أن القانون غير قابل للتطبيق، وطلب من وزراء جعجع إخباره بمضمون تقرير اللجنة المكلفة بالإجراءات التطبيقية للقانون.

ثالثًا: أما حديث جعجع عن التسلُّط والتشبُّث بالرأي والتفرُّد بالقرار فهو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة، والسيرة فاضحة ولا تحتاج إلى شهود".

الكلمات المفتاحية
سمير جعجع نبيه بري علي حسن خليل الانتخابات
