التجمع الفاطمي
لبنان

اليونيفيل توضح ملابسات مهمتها في بلدة يانوح وتحذّر من انتهاك القرار 1701
لبنان

2025-12-13 21:00
صدر عن المتحدثة باسم قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانديس آرديل تعليق، أوضحت فيه أنّ قوّات حفظ السلام رافقت، في وقتٍ سابق من اليوم السبت 13/12/2025، الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح، وذلك دعمًا لعملية تفتيش كان ينفّذها في البلدة.

وأشارت آرديل إلى أنّ قوّات اليونيفيل لم تدخل أيّ مبانٍ خلال هذه المهمّة، وغادرت المنطقة فور انتهاء عملية التفتيش.

وأضافت أنّ قوّات حفظ السلام تلقّت لاحقًا، عبر الآلية المعتمدة، معلومات تفيد بنيّة "الجيش الإسرائيلي" تنفيذ غارة على بلدة يانوح، لافتةً إلى أنّه جرى تذكير الجانب "الإسرائيلي" بأنّ أيّ عمل من هذا النوع يُعدّ انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان الأمم المتحدة
مشاركة