في بلدة يانوح الجنوبية، أعاد العدوّ الصهيوني تهديد المنازل المدنية إلى الواجهة، مستغلًا مزاعم وجود أسلحة في أماكن مأهولة بالسكان. ورغم ذلك، أكدت الوقائع الميدانية والتدخل السريع للجيش اللبناني أن المنازل المستهدفة خالية تمامًا من أي أسلحة.

وفي هذا السياق، قدّم رئيس بلدية يانوح علي جابر لموقع العهد الإخباري رواية مفصلة لما جرى، مسلطًا الضوء على الإجراءات التي فندت أكاذيب العدوّ وادعاءاته، وتفاعل الجيش مع الأهالي لضمان سلامتهم.

وأوضح جابر أن المنزل المهدّد تقطنه ثلاث عائلات مدنية، ويقع في حيّ مأهول بالسكان، بالقرب من مدارس ومرافق حياتية، وأن الجيش اللبناني أقدم على تفتيشه بعد الحصول على إذن من أصحاب المنزل الذين رحبوا بالإجراءات.

وأضاف أن عملية التفتيش استمرت من ساعة إلى ساعة ونصف، ولم يعثر الجيش على أي سلاح أو مواد تهدّد الأمن، مؤكدًا بذلك عدم صحة مزاعم العدوّ الصهيوني.

وأشار جابر إلى أنه جرى تفتيش ثانٍ للمنزل، لكنّه حصل بسلاسة بعد تواصل مباشر بينه وبين قيادة الجيش.

ولفت إلى أن بعض البيوت المجاورة اضطرّ الجيش لإخلائها مؤقتًا كإجراء احترازي، مؤكدًا أن المنطقة كلها منطقة سكنية مدنية ولا يوجد فيها أي مواقع عسكرية.

وشدد رئيس البلدية على أن "جميع الإجراءات تمت بتعاون كامل مع الأهالي، وأن الجيش حافظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم"، معتبرًا أن الوضع حاليًّا يتّجه نحو الاستقرار".

وختم علي جابر تصريحه بالشكر للجيش اللبناني على جهوده واحترافيته، مشددًا على أن أي حل نهائي لمثل هذه الأحداث يحتاج إلى تدخل سياسي لتجنب تكرارها، قائلًا: "نشكر الجيش اللبناني الذي نثق به بالمطلق، لكن نتمنى حلولًا سياسية من المسؤولين حتّى لا تتكرّر هذه المشكلة، ولضمان حماية الأهالي وممتلكاتهم".

صاحب المنزل المهدّد لـ"العهد": صمودنا امتداد لصمود المقاومة

بدوره، صاحب المنزل المهدّد، حيدر حيدر، عبّر في تصريح لموقع العهد الإخباري عن موقف الصمود، مؤكدًا أن التهديد لن يدفعه إلى الرحيل. وقال: "هذا البيت لن أتركه مهما بلغت التهديدات".

وأضاف" العدوّ يعرف جيدًا أن هذا المنزل مدني لا سلاح فيه وقد فتشه الجيش اللبناني مرتين، لكنّه يحاول إخافتنا ودفعنا إلى الرحيل. نحن باقون هنا، في يانوح، لأن الأرض ليست ورقة ضغط ولا مادة ابتزاز. وإذا كان العدوّ يظن أن التهديد يهزمنا، فهو لا يعرف أهل الجنوب".

ورأى حيدر في ختام حديثه لموقعنا أن "ما يجري ليس مسألة شخصية، بل جزء من معركة أوسع يخوضها أهل الجنوب دفاعًا عن أرضهم ووجودهم"، وأن "تهديدات العدو لن تُخرجنا، لأن صمودنا امتداد لصمود المقاومة، ووجودنا على هذه الأرض هو جزء من المعركة. سنبقى في ظهر المقاومة عند كلّ مواجهة".

