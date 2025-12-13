كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
لبنان

السيد فيصل شكر: لن تفلح أميركا و"إسرائيل" في نزع سلاحنا

2025-12-13 23:20
35
بلال الموسوي - مراسل
144 مقالاً

أكّد نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر أن إحياء ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) هو إحياءٌ لمعالم الروح والقيم، ودعوة للاقتداء بأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وصدقهم وعفوهم وأفعالهم، والسير على نهجهم ليكون المجتمع حسينيًا ومهدويًا وزينبيًا في سلوكه وثباته.

وشدد السيد فيصل شكر على أنه رغم تآمر العدوّ ومن يدور في فلكه، لن يبلغوا مبتغاهم، لأن هذه المسيرة هي المسيرة الفاطمية الحسينية التي رفع رايتها الإمام الحسين (عليه السلام)، وهي مسيرة لا تُهزم وستبقى مستمرة، تقدم التضحيات دفاعًا عن الأمة والوطن، ولن تنجح أميركا و"إسرائيل" في النيل من ثوابتها أو نزع سلاحها.

وختم السيد شكر بالتأكيد أن "بصيرتنا من بصيرة مولاتنا الزهراء (عليها السلام)، وديننا من دينها، وعقيدتنا من عقيدتها، وولايتنا لها ولأبيها ولبعلها ثابتة حتّى ظهور قائم آل محمد (عجل الله فرجه)".

جاء كلام السيد شكر خلال الاحتفال الذي نظمه حزب الله لمناسبة ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في حسينية بلدة حام البقاعية، بحضور مسؤول القطاع الحاج عباس مظلوم، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وعلماء دين، وحشد من الإخوة والأخوات. واستُهلّ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليُختتم اللقاء بتوزيع الحلوى والضيافة على حبّ السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

الكلمات المفتاحية
بعلبك السيدة فاطمة الزهراء التجمع الفاطمي
