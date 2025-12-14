في اليوم الـ ٦٥ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في خروقاتٍ "إسرائيليةٍ" خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة.

واغتالت "إسرائيل" رائد سعد الرجل الثاني في كتائب القسام ورياض اللبان مسؤول جهاز الأمن بالكتائب، والمقاومَين عبد الحي زقوت ويحيى الكيالي باستهداف سيارةٍ كانوا يستقلّونها قرب دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد في نفس الاغتيال مواطنٌ خامسٌ و١٠ إصاباتٍ كانوا يمرّون بالمكان.

كما استشهد مواطنان برصاص الجيش "الإسرائيلي" بجباليا وبيت لاهيا في حين استشهد مواطنٌ متأثرًا بجراحه إثر قصفٍ سابقٍ على خيمته بمواصي خان يونس.

وفجر اليوم الأحد (14 كانون الأول) قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطقَ في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيبت طفلةٌ برصاص الجيش غرب المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار على بحر القرارة شمال المدينة.

وأغارتُ طائراتٍ "إسرائيليةٍ" على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفتح الجيش "الإسرائيلي" النار على طول الحدود الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء ٣٨٦ والمصابين ١٠١٨، فيما جرى انتشال ٦٢٨ شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٧٠٦٥٤ شهيدًا و١٧١٠٩٥ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

وقالت وزارة الصحة إنه تمت إضافة ٢٧٧ شهيدًا إلى الإحصائيات التراكمية بعد اكتمال بياناتهم من لجنة اعتماد الشهداء.

