كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي الصحف الإيرانية: العلاقات الإيرانية- اللبنانية في منعطفٍ حاسمٍ

فلسطين

خرق
فلسطين

خرق "وقف النار" في غزة مستمر: ٨ شهداء في غاراتٍ وإطلاق نارٍ "إسرائيليٍ"

2025-12-14 08:24
40

في اليوم الـ ٦٥ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في خروقاتٍ "إسرائيليةٍ" خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة.

واغتالت "إسرائيل" رائد سعد الرجل الثاني في كتائب القسام ورياض اللبان مسؤول جهاز الأمن بالكتائب، والمقاومَين عبد الحي زقوت ويحيى الكيالي باستهداف سيارةٍ كانوا يستقلّونها قرب دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد في نفس الاغتيال مواطنٌ خامسٌ و١٠ إصاباتٍ كانوا يمرّون بالمكان.

كما استشهد مواطنان برصاص الجيش "الإسرائيلي" بجباليا وبيت لاهيا في حين استشهد مواطنٌ متأثرًا بجراحه إثر قصفٍ سابقٍ على خيمته بمواصي خان يونس.

وفجر اليوم الأحد (14 كانون الأول) قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطقَ في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصيبت طفلةٌ برصاص الجيش غرب المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار على بحر القرارة شمال المدينة.

وأغارتُ طائراتٍ "إسرائيليةٍ" على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفتح الجيش "الإسرائيلي" النار على طول الحدود الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء ٣٨٦ والمصابين ١٠١٨، فيما جرى انتشال ٦٢٨ شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٧٠٦٥٤ شهيدًا و١٧١٠٩٥ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

وقالت وزارة الصحة إنه تمت إضافة ٢٧٧ شهيدًا إلى الإحصائيات التراكمية بعد اكتمال بياناتهم من لجنة اعتماد الشهداء.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حماس في ذكرى الانطلاقة الـ 38: طوفان الأقصى محطة شامخة وماضون على درب القادة الشهداء
حماس في ذكرى الانطلاقة الـ 38: طوفان الأقصى محطة شامخة وماضون على درب القادة الشهداء
فلسطين منذ 6 دقائق
خرق
خرق "وقف النار" في غزة مستمر: ٨ شهداء في غاراتٍ وإطلاق نارٍ "إسرائيليٍ"
فلسطين منذ ساعة
الشتاء يفتك بالنازحين في غزة
الشتاء يفتك بالنازحين في غزة
فلسطين منذ 21 ساعة
39 عامًا على انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى
39 عامًا على انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى
فلسطين منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
خرق
خرق "وقف النار" في غزة مستمر: ٨ شهداء في غاراتٍ وإطلاق نارٍ "إسرائيليٍ"
فلسطين منذ ساعة
لعبة المصطلحات: حين تُقسَّم الجغرافيا بالكلمات قبل الحدود
لعبة المصطلحات: حين تُقسَّم الجغرافيا بالكلمات قبل الحدود
نقاط على الحروف منذ 18 ساعة
من غرفة عمليات
من غرفة عمليات "كريات غات".. مراقبة "إسرائيلية" أميركية لجنوب الأراضي المحتلة
عربي ودولي منذ 20 ساعة
الشتاء يفتك بالنازحين في غزة
الشتاء يفتك بالنازحين في غزة
فلسطين منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة