عاد ملف شركات الترابة ليطرح نفسه مجددًا كأحد أخطر القضايا البيئية في لبنان، في ظل تدمير ممنهج للطبيعة وتهديد مباشر لصحة المواطنين، وسط غياب المساءلة الرسمية.

وفي هذا الإطار، حذر منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي من محاولات شركات الترابة شرعنة مقالعها غير القانونية عبر طلبات ترخيص احتيالية تحت مسمّى التأهيل الاستثماري التجاري بهدف استثمار نحو ثلاثة ملايين متر مربع في كفرحزير وبدبهون وشكا.

وفي حديث لموقع "العهد"، أشار عيتاني إلى أن هذه الشركات تتهرب من دفع الرسوم البلدية ورسوم تشويه البيئة، كما تمتنع عن التبليغ بالدعاوى القضائية المقامة بحقها، في مخالفة واضحة للقوانين المرعية الإجراء.

وطالب عيناتي اللجنة الوزارية برفض هذه الطلبات، مؤكدًا أن صلاحية الترخيص تعود حصرًا للمجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي سبق أن رفضها، محذرًا من أن إحالة الملف إلى مجلس الوزراء تشكّل مخالفة قانونية جسيمة تتحمّل وزارة البيئة مسؤوليتها.

وختم بالتأكيد على حق اللجنة في الادعاء على المسؤولين المعنيين بتهمة تسهيل الدمار البيئي الذي يطال مناطق الكورة والشمال.

الكلمات المفتاحية