رعى وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين وضع حجر أساس مشروع مركزٍ للرعاية الصحية في بلدة الشربين، قضاء الهرمل، بالتعاون مع بلدية الشربين وجمعية بنين، في احتفالٍ أقيم في بلدة الشربين بحضور النائبين غازي زعيتر وإيهاب حمادة، رئيس جهاز استخبارات الجيش اللبناني في المنطقة الرائد حسين الشاويش، رئيس بلدية الهرمل علي طه، رئيس بلدية الشربين خضر ناصر الدين، مسؤول حركة أمل في قيادة إقليم البقاع أسعد جعفر ممثلًا بالدكتور علي الكيال، قياداتٍ من حزب الله، فعالياتٍ، مخاتير، ووفدٍ من منطقة الشمال اللبناني.

افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني.

بدوره، رأى الوزير ناصر الدين أن مشروع إقامة مركزٍ للرعاية الصحية الأولية في الشربين هو مشروعٌ مستدامٌ بما يمكنه أن يخدم به المنطقة، وهو يضم عددًا من العيادات وفق شبكةٍ من أجل خدمة المنطقة.

وأكد أن المشروع يؤمن الاستمرارية والاستدامة في منطقةٍ هي أكثر حرمانًا كعكار، وبما يحققه على طريق الإنماء الصحي المتوازن مع حسن اختيار المكان ليخدم صحيًا مناطق الزغرين والكواخ والشربين ضمن الإطار العام.

وأكد ناصر الدين أهمية المؤتمر الذي عُقد بحضور أكثر من نصف الوزراء في رئاسة الحكومة والذي كشف فيه عن الإنجازات الصحية على كل الأراضي اللبنانية، بحيث لم يكن العمل مناطقيًا، أما مشروع الـ١٠٠ مليون دولار كانت باكورته في مستشفى الهرمل الحكومي، كما نتطلع إلى مساعدة عكار، وبالقدر الذي نتعاطى به مع كل اللبنانيين فالصحة لا تعرف منطقةً دون أخرى، تعرف كيف يمكن أن نساعد فقيرًا يحتاج إلى دواءٍ واستشفاءٍ وخدماتٍ، فكل الخدمات يجب أن تكون في هذا المسار، مع تمنياتنا أن يكون جميع الوزراء في هذا المسار كي تكون النتائج لصالح جميع اللبنانيين.

وأشاد ناصر الدين بدور المجتمع من خلال تعاطيه مع وزارة الصحة كجهةٍ مسؤولة، وهو يعلم أن الأموال تُصرف بكل شفافيةٍ ومسؤوليةٍ في كل لبنان.

رئيس بلدية الشربين خضر ناصر الدين عدد إنجازات البلدية التي تحققت بعد فترةٍ قصيرةٍ من تسلمه المسؤولية بالتعاون مع الوزارات والجمعيات، لا سيما المشروع الصحي الجديد وبما يؤمنه من أجل خدمة ٤٠ ألف نسمة.

فاطمة محمود ألقت كلمة "wish, foundation australia" أكدت وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بتقديم المساعدات والتبرعات للإسراع بتنفيذ المشروع بالتعاون مع جمعية بنين، مع التبرع بمنحةٍ بقيمة ٥٠ ألف دولار.

المدير التنفيذي في جمعية بنين جاد بيضون شرح مراحل إنجاز العمل.

رئيس جمعية بنين محمد اليحفوفي رأى أن أي مشروعٍ مهما كان كبيرًا لا يمكن أن يسد احتياجات المنطقة على المستوى الصحي، لا سيما في المناطق المحتاجة بسبب تباعد المسافات.

وختامًا تم تقديم دروعٍ تكريمية.

