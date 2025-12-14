أفادت وسائل إعلام أسترالية اليوم الأحد (14 كانون الأول 2025) بسقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات بما يُسمى عيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بوندي" الشهير قرب مدينة سيدني.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية نقلًا عن خدمة إسعاف "نيو ساوث ويلز" بنقل 16 مصابًا في هجوم شاطئ "بوندي" إلى المستشفيات.

وتعليقًا على الحادثة، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "إن المشاهد في "بوندي" صادمة ومفجعة".

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني عقب عملية إطلاق النار في منطقة شاطئ "بوندي" الشهير.

وقالت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" في بيان إن قواتها تتعامل مع "عملية أمنية جارية" في محيط الشاطئ.

وناشدت الشرطة الجمهور تفادي ارتياد المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع "حادث لا يزال مستمرًا".

مقتل حاخام

وفي سياق متصل، تحدّثت وسائل إعلام "إسرائيلية": مقتل الحاخام "إيلي شلانغر" رئيس بعثة "حباد" في الهجوم.

