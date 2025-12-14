منذ الصباح الباكر، يُكثّف العدو الصهيوني اعتداءاته، حيث أغار الطيران المسيّرالمعادي على دراجة نارية بين بلدتي ياطر وجبال البطم، ما أدى الى ارتقاء شهيد وإصابة مواطن ثان بجروح، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.

كما استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" معادية سيارة عند أطراف بلدة صفد البطيخ.

وكانت محلّقة "إسرائيلية" معادية قد استهدفت حفارتين بـ 3 قنابل في "حي الواسطاني" في بلدة شبعا.

كما تعرضت مزرعة بسطرة في أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة مصدرها موقع العدو في تلة "الرمثا"، فيما استهدف قصف مدفعي صهيوني أطراف بلدة حلتا.

كما يخرق الطيران الحربي المعادي الأجواء اللبنانية في عدد من مناطق الجنوب.

