كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي عراقتشي: استمرار الحوار بين دول الجوار لأفغانستان ضرورة استراتيجية

لبنان

بيان للجيش حول ما حصل في يانوح: نقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية
لبنان

بيان للجيش حول ما حصل في يانوح: نقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية

2025-12-14 13:17
63

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 13 / 12 / 2025، في إطار التنسيق بين المؤسسة العسكرية ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل، أجرى الجيش تفتيشًا دقيقًا لأحد المباني في بلدة يانوح بموافقة مالكه، فتبين عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر داخل المبنى.

وبعدما غادر الجيش المكان، وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وَرَد تهديد بقصف المنزل نفسه، فحضرت على الفور دورية من الجيش وأعادت تفتيشه من دون العثور على أي أسلحة أو ذخائر، فيما بقيت الدورية متمركزة في محيط المنزل منعًا لاستهدافه.

إن قيادة الجيش تقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية، ووقوفهم إلى جانبه وتعاونهم أثناء أدائه لواجبه الوطني.

كما تعرب عن شكرها العميق للجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية التي قامت بالاتصالات اللازمة بالتنسيق مع قيادة الجيش، وأدت دورًا أساسيًّا من أجل وقف تنفيذ التهديد.

إن القيادة تنحني أمام الجهود الجبارة والتضحيات التي يبذلها العسكريون في مواجهة ظروف استثنائية في صعوبتها ودقتها، حفاظًا على سلامة أهلهم وذودًا عنهم، ما أدى إلى إلغاء التهديد في الوقت الحالي، في حين لا يزال عناصر الجيش متمركزين في محيط المنزل حتى الساعة.

هذه الحادثة تثبت أكثر من أي وقت مضى أن السبيل الوحيد لصون الاستقرار هو توحيد الجهود والتضامن الوطني الجامع مع الجيش، والالتزام بالقرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية، بالتنسيق مع الـ (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، في مرحلة صعبة تستلزم أقصى درجات الوعي والمسؤولية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الجيش اللبناني الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
حركة
حركة "النصر عمل" تنفّذ وقفة عند مرقد سيد شهداء الأمة للتأكيد على صوابية خيار المقاومة
لبنان منذ ساعتين
بيان للجيش حول ما حصل في يانوح: نقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية
بيان للجيش حول ما حصل في يانوح: نقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية
لبنان منذ 3 ساعات
العدو يُكثّف اعتداءاته منذ الصباح الباكر على البلدات الجنوبية
العدو يُكثّف اعتداءاته منذ الصباح الباكر على البلدات الجنوبية
لبنان منذ 4 ساعات
ناصر الدين: الصحة لا تعرف منطقة دون أخرى
ناصر الدين: الصحة لا تعرف منطقة دون أخرى
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بيان للجيش حول ما حصل في يانوح: نقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية
بيان للجيش حول ما حصل في يانوح: نقدّر عاليًا ثقة الأهالي بالمؤسسة العسكرية
لبنان منذ 3 ساعات
الكبح المفترض لـ
الكبح المفترض لـ"إسرائيل": ضبط الميدان لخدمة الهندسة الأميركية
مقالات منذ 3 ساعات
العدو يُكثّف اعتداءاته منذ الصباح الباكر على البلدات الجنوبية
العدو يُكثّف اعتداءاته منذ الصباح الباكر على البلدات الجنوبية
لبنان منذ 4 ساعات
بقائي: نفضّل تجنب أي تصريح يصرف لبنان عن التركيز على وحدة أراضيه
بقائي: نفضّل تجنب أي تصريح يصرف لبنان عن التركيز على وحدة أراضيه
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة