"تحت شعار لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف، نعم لسلاح المقاومة"، نظمت حركة "النصر عمل" اعتصامًا حضره حشد من الشخصيات السياسية والحزبية وذلك في مرقد سيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله.

وفي كلمة له، أشار عضو المجلس السياسي في حزب الله علي ضاهر الى أن خيار المقاومة سيحفظ الكرامة، مشددًا على الثبات في الموقف لناحية الاستقلال وتحرير الأرض وتحرير الأسرى، فلا سيادة في ظل الخروقات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان.

بدوره أكد نائب رئيس حركة "النصر عمل" علي الحر أن الوصاية الخارجية تحارب المقاومة بالأشكال كافة، فقد سعت الدول المهيمنة الى فرض حصار اقتصادي ومالي من جهة، والسيطرة على القرار السياسي من جهة ثانية.

وشدّد الحر على أن لجنة "الميكانيزم" أصبحت باطلة المفعول، لأنها لا تمارس مهامها بالشكل المطلوب، فهي تقوم بمراقبة الجيش اللبناني فقط، في حين يواصل العدو الصهيوني استباحته للسيادة اللبنانية دون أن تحرك ساكنًا.

وأكد الحر أن المقاومة بتضحياتها حمت الوطن على مدى التاريخ وقدّمت العديد من الشهداء في سبيل تحرير الوطن.

من جهته، توجه رئيس حزب التيار العربي شاكر برجاوي الى وزير الخارجية يوسف رجي بالقول: "المقاومة التي حمت الأرض هي الشرعية وهي التي تبني الوطن، أما من رافق العدو "الإسرائيلي" على الحواجز هو الذي يصنف في خانة "اللا شرعية".

كما أكد الإعلامي روني الفا أن العدو الصهيوني يحارب هويتنا ووجودنا وثقافتنا، ويريد أن يمحي التاريخ ويزرع صورة سلبية بأن المقاومة هي من جلبت الويل للبلاد، في حين أن التاريخ يشهد أنها من حررت وحمت.

الصحافي علي يوسف لفت بدوره الى أن العدو أحدث شرخًا في الأمن القومي والوطني، وهذا ما يظهر جليًا عند بعض الأفرقاء اللبنانيين، مؤكدًا أن هذا الأمر يضر بالأمن اللبناني ولا يخدم سوى مخطط العدو.

وتخللت الوقفة وضع إكليل من الزهر على ضريح شهيد الأمة.

للاطلاع على الصور اضغط هنا

الكلمات المفتاحية