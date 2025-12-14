تخليدًا لذكرى استشهاد المهندس القسّامي التونسي محمد الزواري، نظّم التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني عدة فعاليات في سوسة وصفاقس وتونس، تأكيدًا على دعم الشعب التونسي للمقاومة ولفلسطين. وتضمّنت الفعاليات عروضًا علمية وورشات توعوية وفقرات ثقافية تضامنًا مع فلسطين.

وكان الزواري عضوًا في كتائب القسّام، وأشرف على تطوير صناعة الطائرات دون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسّام، والتي أُطلق عليها اسم "أبابيل 1". اغتاله جهاز الموساد في صفاقس في 15 كانون الأول من عام 2016 بإطلاق رصاصٍ عليه وهو في سيارته أمام منزله. وفي أيار/مايو 2021 كشفت كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام عن إطلاق طائرات "الزواري" المسيّرة نسبةً للشهيد المهندس التونسي محمد الزواري، وكانت ضمن مسيّرات الرصد والاستطلاع. وخلال عملية طوفان الأقصى أعلنت كتائب القسّام عن إدخال المسيّرات الهجومية الانتحارية ضمن الخدمة، واستُخدمت بالفعل خلال الأيام الأولى للعملية.

على نهج الشهيد

ورفع المشاركون في الفعالية شعار "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"الزواري خلّى وصيّة لا بديل عن البندقية"، و"يا زواري ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح".

الصادق عمّار رئيس التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني قال لـ"العهد" الإخباري على هامش الفعالية: "نحن اليوم في صفاقس مسقط رأس الشهيد محمد الزواري الذي كان فخرًا لتونس وفخرًا للعرب وللمسلمين وللمقاومة. هذا الشهيد دافع بعقله وبفكره وبكل ما لديه من إمكانياتٍ ذهنيةٍ عن المقاومة". وتابع محدّثنا: "تصادف الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري مع ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذه الحركة كغيرها من حركات المقاومة دون استثناء في غزة الأبيّة تناضل من أجل الحرية ومن أجل الكرامة. وقوفنا اليوم لإحياء الذكرى التاسعة هو وقوفٌ لا بدّ منه لنصرة الحق الفلسطيني". وتابع متحدّثنا: "المقاومة مستمرة ونضالنا في الشوارع وفي الميادين وفي كل الولايات التونسية لا يزال مستمرًا، وما يزال الطريق طويلًا، وحربنا طويلة، والمطلوب منّا الكثير من التعليم والتوثيق وإرشاد الناس إلى الحق الفلسطيني".

تخليد اسم الشهيد

وأشار محدّثنا إلى أن صفاقس لن تنسى شهيدها البطل من أجل فلسطين، ففي 29 كانون الأول/ديسمبر 2016 أطلقت مدينة العين في صفاقس اسم نهج الشهيد محمد الزواري على الشارع الذي كان يقطن فيه مع عائلته، فيما أُطلق كذلك اسم ساحة الشهيد الزواري على ساحة القصّاص الواقعة في صفاقس.

من جهته، قال خالد بدر نائب رئيس التحالف من أجل فلسطين لـ"العهد" الإخباري: "نحن في مدينة صفاقس المناضلة في الذكرى التاسعة لاستشهاد المهندس محمد الزواري الذي كان في صف المقاومة، وساهم مساهمةً فعّالةً في نصرة المقاومة عبر تطوير إحدى أهم أسلحتها وهو السلاح الجوي، طائرات دون طيار "أبابيل"." وأضاف بدر: "في الحقيقة هذه الذكرى تجعلنا نُجدّد العهد مع المقاومة ومع قادتها، ونؤكّد بأن ما افتُكّ بالقوة لا يمكن أن يُسترجع إلا بالقوة، وسنظلّ مقاومين مناضلين في صف المقاومة".

