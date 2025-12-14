شيّعت جماهير غفيرة، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد، وثلاثة من مقاتلي الكتائب، الذين استشهدوا في عملية اغتيال صهيونية في مدينة غزة أمس السبت.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على الشهداء في مصلى المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، ومن ثم تم مواراتهم الثرى بمقبرة الشيخ رضوان في المدينة.

والسبت، استشهد القائد سعد وثلاثة من مقاتلي القسام في غارة صهيونية استهدفت مركبة جنوب غرب مدينة غزة، في اتتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أشار رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، في كلمة، إلى أنّ "القائد المجاهد رائد سعد "أبو معاذ" ارتقى شهيدًا وبرفقته إخوانه الذين كانوا معه، هذا القائد العابد الزاهد، الذي نذر حياته لدينه ووطنه، وجاهد في سبيل الله، فعاش مطاردًا للاحتلال عشرات السنين، ولم تفتر له عزيمة، ولم تلن له قناة، فكان جاهدًا مجاهدًا".

وقال: "التزمنا بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يواصل الاحتلال خرق الاتفاق يوميًا، واختلاق الذرائع الواهية للتهرّب من استحقاقاته، ونطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال، وإلزام حكومته الفاشية بتنفيذَ بنود الاتفاق، وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له".

