كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات

فلسطين

تشييع القيادي في القسام رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة
فلسطين

تشييع القيادي في القسام رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة

2025-12-14 15:51
41

شيّعت جماهير غفيرة، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رائد سعد، وثلاثة من مقاتلي الكتائب، الذين استشهدوا في عملية اغتيال صهيونية في مدينة غزة أمس السبت.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة على الشهداء في مصلى المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، ومن ثم تم مواراتهم الثرى بمقبرة الشيخ رضوان في المدينة.

والسبت، استشهد القائد سعد وثلاثة من مقاتلي القسام في غارة صهيونية استهدفت مركبة جنوب غرب مدينة غزة، في اتتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أشار رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، في كلمة، إلى أنّ "القائد المجاهد رائد سعد "أبو معاذ" ارتقى شهيدًا وبرفقته إخوانه الذين كانوا معه، هذا القائد العابد الزاهد، الذي نذر حياته لدينه ووطنه، وجاهد في سبيل الله، فعاش مطاردًا للاحتلال عشرات السنين، ولم تفتر له عزيمة، ولم تلن له قناة، فكان جاهدًا مجاهدًا".

وقال: "التزمنا بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يواصل الاحتلال خرق الاتفاق يوميًا، واختلاق الذرائع الواهية للتهرّب من استحقاقاته، ونطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على الاحتلال، وإلزام حكومته الفاشية بتنفيذَ بنود الاتفاق، وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع القيادي في القسام رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة
تشييع القيادي في القسام رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة
فلسطين منذ 56 دقيقة
الحية في ذكرى انطلاقة حماس: سلاحنا حق مشروع وهذه أولوياتنا
الحية في ذكرى انطلاقة حماس: سلاحنا حق مشروع وهذه أولوياتنا
فلسطين منذ ساعة
حماس في ذكرى الانطلاقة الـ 38: طوفان الأقصى محطة شامخة وماضون على درب القادة الشهداء
حماس في ذكرى الانطلاقة الـ 38: طوفان الأقصى محطة شامخة وماضون على درب القادة الشهداء
فلسطين منذ 7 ساعات
خرق
خرق "وقف النار" في غزة مستمر: ٨ شهداء في غاراتٍ وإطلاق نارٍ "إسرائيليٍ"
فلسطين منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
تشييع القيادي في القسام رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة
تشييع القيادي في القسام رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة
فلسطين منذ 56 دقيقة
خرق
خرق "وقف النار" في غزة مستمر: ٨ شهداء في غاراتٍ وإطلاق نارٍ "إسرائيليٍ"
فلسطين منذ 8 ساعات
لعبة المصطلحات: حين تُقسَّم الجغرافيا بالكلمات قبل الحدود
لعبة المصطلحات: حين تُقسَّم الجغرافيا بالكلمات قبل الحدود
نقاط على الحروف منذ يوم
من غرفة عمليات
من غرفة عمليات "كريات غات".. مراقبة "إسرائيلية" أميركية لجنوب الأراضي المحتلة
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة