كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي

إيران

وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات
إيران

وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات

2025-12-14 16:27
40

أكّد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أنّ "عمليات تصدير النفط الإيراني مستمرة من دون أيّ تغيير بعد تفعيل (آلية) "سناب باك" (آلية إعادة فرض العقوبات على إيران) من قِبَل دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن باك نجاد قوله: "مبيعات النفط الإيراني مستمرة كما كانت في الفترة السابقة لعملية "سناب باك"، وأيّ تقلّبات في حجم المبيعات هي نتاج ديناميكية السوق والتغيّر في مؤشّرات الأسعار والمتغيّرات الدولية".

وأضاف: "بالتالي، قد ينخفض أو يزيد حجم مبيعاتنا، وهو أمر مرتبط بديناميكية السوق، ولا يعني أنّنا غير قادرين على بيع النفط".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "ظروف بيع النفط الإيراني مماثلة للظروف السابقة لـ"سناب باك"".

جدير ذكره أنّ العقوبات الأممية أُعيد فرضها يوم 27 أيلول/سبتمبر 2025 على إيران على خلفية برنامجها النووي السلمي، وذلك بعدما أطلقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في أواخر آب/أغسطس 2025، "آلية الزناد" التي تتيح في غضون 30 يومًا إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عن الجمهورية الإسلامية، وهي الآلية المنصوص عليها في الاتفاق الموقَّع في عام 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، إضافة إلى روسيا والصين، من جهة ثانية.

الكلمات المفتاحية
النفط العقوبات الاقتصادية ايران
إقرأ المزيد
المزيد
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات
إيران منذ 19 دقيقة
عراقتشي: استمرار الحوار بين دول الجوار لأفغانستان ضرورة استراتيجية
عراقتشي: استمرار الحوار بين دول الجوار لأفغانستان ضرورة استراتيجية
إيران منذ 3 ساعات
بقائي: نفضّل تجنب أي تصريح يصرف لبنان عن التركيز على وحدة أراضيه
بقائي: نفضّل تجنب أي تصريح يصرف لبنان عن التركيز على وحدة أراضيه
إيران منذ 6 ساعات
الصحف الإيرانية: العلاقات الإيرانية- اللبنانية في منعطفٍ حاسمٍ
الصحف الإيرانية: العلاقات الإيرانية- اللبنانية في منعطفٍ حاسمٍ
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات
وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية مستمرة بلا تغيير رغم إعادة العقوبات
إيران منذ 19 دقيقة
لقاء في السفارة الإيرانية تكريمًا لمعلّمي اللغة الفارسية 
لقاء في السفارة الإيرانية تكريمًا لمعلّمي اللغة الفارسية 
لبنان منذ يومين
إيران تندد باحتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط فب البحر الكاريبي
إيران تندد باحتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط فب البحر الكاريبي
إيران منذ 3 أيام
كوبا وفنزويلا تدينان استيلاء واشنطن على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
كوبا وفنزويلا تدينان استيلاء واشنطن على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة