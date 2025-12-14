أكّد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أنّ "عمليات تصدير النفط الإيراني مستمرة من دون أيّ تغيير بعد تفعيل (آلية) "سناب باك" (آلية إعادة فرض العقوبات على إيران) من قِبَل دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن باك نجاد قوله: "مبيعات النفط الإيراني مستمرة كما كانت في الفترة السابقة لعملية "سناب باك"، وأيّ تقلّبات في حجم المبيعات هي نتاج ديناميكية السوق والتغيّر في مؤشّرات الأسعار والمتغيّرات الدولية".

وأضاف: "بالتالي، قد ينخفض أو يزيد حجم مبيعاتنا، وهو أمر مرتبط بديناميكية السوق، ولا يعني أنّنا غير قادرين على بيع النفط".

كما لفت الانتباه إلى أنّ "ظروف بيع النفط الإيراني مماثلة للظروف السابقة لـ"سناب باك"".

جدير ذكره أنّ العقوبات الأممية أُعيد فرضها يوم 27 أيلول/سبتمبر 2025 على إيران على خلفية برنامجها النووي السلمي، وذلك بعدما أطلقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في أواخر آب/أغسطس 2025، "آلية الزناد" التي تتيح في غضون 30 يومًا إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عن الجمهورية الإسلامية، وهي الآلية المنصوص عليها في الاتفاق الموقَّع في عام 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، إضافة إلى روسيا والصين، من جهة ثانية.

