هنأّت حركة الجهاد الإسلامي حركة المقاومة الإسلامية - حماس وقيادة جناحها العسكري كتائب القسام والشعب الفلسطيني، بمناسبة الذكرى الـ38 لانطلاقة حماس.

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025: "لقد شكّلت انطلاقة حركة حماس علامة فارقة في تاريخ جهاد شعبنا الفلسطيني ونضاله، وأسّست لمنعطف حاسم في تاريخ الصراع مع الاحتلال والكيان الغاصب، وأعطت المقاومة في فلسطين دفعة كبيرة في مواجهة مشاريع تصفية القضية، وأرّقت مضاجع الكيان وداعميه".

وأضافت: "إنّنا بهذه المناسبة نستذكر دماء القادة الشهداء، لا سيّما القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين، ورئيسَيْ المكتب السياسي الشهيد القائد إسماعيل هنية والشهيد القائد المجاهد يحيى السنوار، وكل القادة والشهداء وإخوانهم وأبنائهم الذين يضيق المقام بذكرهم".

وتابعت قولها: "إنّ هذه الدماء الزكية والطاهرة ستبقى حيّة في قلوب أبناء شعبنا، وزادًا للمجاهدين على طريق الجهاد والمقاومة، ومَعْلَمًا تهتدي بِهَدْيه الأجيال القادمة تمسّكًا ودفاعًا عن حقوق شعبنا".

وأكّدت "عهد الأخوّة والدم وإخوة الجهاد والنضال ومواصلة طريق ذات الشوكة، الذي يجمعنا ويربطنا بإخواننا في حركة حماس وكل قوى المقاومة، دفاعًا عن أرضنا وحقوق شعبنا وكرامة أمتنا، حتى الحرية والتحرير والعودة".

