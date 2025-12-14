أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، "الهجوم العنيف في سيدني بأستراليا".

وأوضح، في تصريح عبر صفحته على منصة "إكس"، أنّ "الإرهاب وقتل البشر، أينما ارتُكِب، مرفوض ومُدان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أسترالية، عن سقوط 12 قتيلًا وعدد من الجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات بما يُسمى عيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بوندي" الشهير قرب مدينة سيدني.

وتعليقًا على الحادثة، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إنّ "المشاهد في بوندي صادمة ومفجعة"، وفق تعبيره.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني عقب عملية إطلاق النار في منطقة شاطئ "بوندي".

