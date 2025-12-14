كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قائد البحرية الإيرانية: لدينا برامج خاصة لإظهار قدراتنا في المجال البحري

2025-12-14 17:40
59

قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إنّه "من أجل التعريف بقدراتنا في المجال البحري للشعب الإيراني، لدينا برامج خاصة مدرجة على جدول أعمالنا".

وأضاف الأدميرال إيراني، خلال حفل إزاحة الستار عن الأعمال الوثائقية والموسيقية لبحرية الجيش، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025: "من أجل تعزيز الثقافة البحرية ومكانة البلاد، يجب علينا استغلال طاقاتتا الثقافية؛ ويمكّننا تحقيق التطور العسكري في مجال الأمن السيبراني والإلكترونيات من خلال اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة التهديدات التي نواجهها".

وتابع قوله: "نحن نُجهّز معدّات مُصممة خصوصًا لتلبية حاجاتنا، وبثقةٍ بالله، سنُوفَّق في هذا المسعى".

وواصل قائلًا: "لطالما كان البحر بالنسبة إلينا أيضًا أحد نقاط قوتنا، ولتعريف الشعب بقدرات وإمكانات أبناء بلادنا في المجال البحر، لدينا برامج خاصة مدرجة على جدول أعمالنا. إنّنا نسعى جاهدين إلى تحقيق الحضارة البحرية استنادًا إلى قدراتنا العلمية، ولتوجيه الشباب والجيل الجديد نحو المِهن البحرية، سواء كانت عسكرية أو تجارية".
 

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني اميركا الجيش الاسرائيلي ايران
