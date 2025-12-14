كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
لبنان

حزب الله وأهالي الخريبة يُحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علي قاسم وزوجته وأولاده
لبنان

حزب الله وأهالي الخريبة يُحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علي قاسم وزوجته وأولاده

2025-12-14 18:09
61

أقام حزب الله وأهالي بلدة الخريبة البقاعية حفلًا إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد علي كامل قاسم وزوجته وأولاده، بحضور مسؤول القطاع الثاني في حزب الله السيد عباس الموسوي والدكتور بلال اللقيس وعلماء دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات اجتماعية، وحشد من أهالي البلدات المجاورة.

وألقيت كلمات خلال الحفل تناولت معاني الشهادة وقِيَم التضحية والصبر، حيث شدّد الدكتور بلال اللقيس على "مكانة الشهداء في وجدان الأمة"، مؤكّدًا أنّ "دماء الشهداء وعائلاتهم تشكّل ركيزة أساسية في مَسيرة العزّة والكرامة".

وبيّن اللقيس أنّ "هذه التضحيات ستبقى مصدر إلهام للأجيال في مواجهة التحدّيات وحماية الوطن".

وأشار إلى أنّ "استشهاد علي كامل قاسم وعائلته يجسّد أسمى صور الفداء، ويؤكّد أنّ خيار المقاومة هو خيار شعبٍ يدافع عن أرضه وكرامته مهما بلغت التضحيات". 

كما دعا إلى "التمسّك بالقِيَم التي استُشهد من أجلها الشهداء، وتعزيز روح الوحدة والتكافل في المجتمع". 

وتخلّل الحفل مجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ محمد شهاب حسن.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
