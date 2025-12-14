تواصل حركة الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالارتفاع شيئًا فشيئًا منذ بداية شهر كانون الأول الحالي، حيث تجاوزت العشرة آلاف وافد يوميًا، في حين بقيت أعداد المغادرين في حدود الستة آلاف مغادر يوميًا. ومن المرجّح أن ترتفع هذه الأعداد كلما اقتربنا من نهاية العام، إن في الوصول أو حتى في المغادرة.

وقد سُجّل عدد الركاب عبر المطار في الأيام العشرة الأولى من كانون الأول الجاري 153 ألفًا و583 راكبًا، من بينهم 86,661 وافدًا إلى لبنان. ويتوقّع أن ينهي العام 2025 أيامه على تسجيل نحو 7 ملايين راكب استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام.

وقد توزّعت حركة المطار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت 6 ملايين و494 ألفًا و519 راكبًا (مقابل 5 ملايين و244 ألفًا و305 ركاب في الفترة ذاتها من العام 2024، أي بزيادة نسبتها 23,83 في المئة). إذ ارتفع عدد الواصلين إلى لبنان بنسبة 28,68 في المئة وبلغ 3 ملايين و253 ألفًا و867 راكبًا، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 19,4 في المئة وسجّل 3 ملايين و240 ألفًا و289 راكبًا. وكما كان متوقّعًا، فقد استمر تراجع عدد ركاب الترانزيت وسجّل فقط 363 راكبًا (بنسبة تراجع بلغت 83 في المئة).

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار منذ مطلع العام 2025 وحتى نهاية الشهر الحادي عشر منه 50,610 رحلات (بنسبة ارتفاع 16,29 في المئة)، منها 25,315 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 16,36 في المئة) و25,295 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 16,21 في المئة).



