بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
رياضة

بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا

2025-12-14 18:57
46

فاز نادي الأنصار، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، على نادي جويا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة التاسعة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وافتتح النيجيري أبو بكر جبرين التسجيل للأنصار في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إلى يسار الحارس علي السبع.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز المبرة على الحكمة بنتيجة 2-1.

وسجل للمبرة باكاري سوماري (42 و90+13)، وللحكمة سيكو تراوري (69).

