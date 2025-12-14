تسبب المهاجم الألماني نيك فولتيماده في خسارة فريقه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 أمام مضيِّفه سندرلاند، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، في المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ)، في المواجهة المعروفة بين الفريقَين باسم "ديربي الشمال"، في حين حقق مانشستر سيتي انتصارًا ثمينًا على كريستال بالاس بنتيجة 3-0.

وأحرز فولتيماده هدفًا عكسيًا في شباك نيوكاسل لمصلحة سندرلاند في الدقيقة 46، بينما عجز عن منح التعادل على الأقل لفريقه خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، وضع سندرلاند حدًا لنتائجه غير الموفقة في البطولة التي شهدت عجزه عن تحقيق الفوز في مباراتيه الماضيتين، رافعًا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، علمًا بأن هذا هو انتصاره السابع في المسابقة، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل الذي تلقَّى خسارته السادسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

السيتي يضغط على آرسنال

إلى ذلك، قاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند والدولي الإنجليزي فيل فودين فريقهما مانشستر سيتي إلى العودة من لندن بانتصار ثمين على كريستال بالاس بنتيجة 3-0.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 41، وأضاف فودين الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل توقيع النرويجي على ثنائيته في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده بهذا الانتصار إلى 34 نقطة، معيدًا الفارق إلى نقطتين مع آرسنال المتصدر والفائز على ولفرهامبتون السبت بصعوبة بنتيجة 2-1، برصيد 36 نقطة.

الكلمات المفتاحية