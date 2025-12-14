كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي يزور روسيا وبيلاروسيا يومي 15 و17 كانون الأول
عراقتشي يزور روسيا وبيلاروسيا يومي 15 و17 كانون الأول

2025-12-14 19:43
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية زيارة عراقتشي إلى روسيا وبيلاروسيا بـ"المهمة".
يزور وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، كُلًّا من روسيا وبيلاروسيا في الفترة بين 15 و17 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث سيلتقي كبار المسؤولين في البلدين.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أنّ "من المقرر أنْ يلتقي وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لروسيا، نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، وقد أُعلِن عن أنّ محور اللقاء الرئيسي سيكون استعراض العلاقات الثنائية والقضايا المتعلّقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وقالت الوكالة إنّ "هذه الزيارة تأتي في ظل تعاون طهران وموسكو الواسع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، كما أنّ مناقشة التطوّرات الإقليمية والدولية ستكون من الأهداف الرئيسية لهذه اللقاءات".

وخلال زيارته لبيلاروسيا، "سيلتقي عراقتشي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعددًا من المسؤولين البيلاروسيين وسيُجري مشاورات حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية. وقد تمَّ إعداد وثيقتَين أو ثلاث وثائق في مجالات تعاون مختلفة، ومن المقرّر مناقشتها وتوقيعها"، بحسب "مهر".

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، زيارة عراقتشي إلى روسيا وبيلاروسيا بأنّها "زيارة مهمة"، مضيفًا، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي عقده الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 في طهران: "تُعَدُّ هذه الزيارة استمرارًا للمشاورات الدورية القائمة بين إيران وروسيا وبيلاروسيا".

وأضاف بقائي: "بالإضافة إلى الاجتماع (لعراقتشي) مع وزير الخارجية الروسي، من المقرّر عقد اجتماعات مع ممثّلي مجلس الدوما، ومن المرجّح أنْ يناقش هذا الاجتماع مجموعة متنوّعة من القضايا التي تهم كِلا الجانبين، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".

الكلمات المفتاحية
روسيا ايران عباس عراقتشي
