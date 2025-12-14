أقام قطاع بعلبك في كشافة الإمام المهدي (عج) الحفل السنوي بتكليف الفتيات اللواتي بلغن سنّ التكليف الشرعي، تزامنًا مع ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وذلك في قاعة حسينية الإمام الخميني (قده) في مدينة بعلبك، برعاية الشيخ تامر حمزة.

حضر الحفل مسؤول قطاع بعلبك التنظيمي في حزب الله يوسف اليحفوفي، وقادة وقائدات القطاعات والمفوّضات وعميدات الأفواج في كشافة الإمام المهدي (عج) في المدينة، إضافة إلى رئيس رابطة مخاتير قضاء بعلبك علي عثمان وعدد من المخاتير، إلى جانب عمداء والأهالي الكرام والفتيات المكلّفات، وحشد رسمي وأهلي كبير.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أداء قسم المكلفات، كما قُدّمت فقرات إنشادية من وحي المناسبة جسّدت القيم الفاطمية السامية ودور المرأة الرسالي في المجتمع.

وألقى راعي الاحتفال الشيخ حمزة كلمة تناول فيها "أهمية مرحلة التكليف بوصفها محطة مفصلية في حياة الفتاة"، مؤكّدًا أنّ "السيدة فاطمة الزهراء (ع) تشكّل القدوة والنموذج في الإيمان والعفة والعطاء"، وداعيًا إلى "ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الناشئة بما يعزّز دورهن الإيجابي في المجتمع".

وفي ختام الحفل، جرى تخريج الفتيات المكلّفات وتوزيع الهدايا التذكارية عليهن، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز.

