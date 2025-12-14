تقدّم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة من بلدية جويا، رئيسًا وأعضاءً وموظفين، ومن عائلة الشهيد وأهالي البلدة الكرام، باستشهاد عضو المجلس البلدي زكريا الحاج، الذي ارتقى جراء الاستهداف الغادر من العدو الصهيوني.

وقال إنّ "هذا الاعتداء الآثم الذي يطال المدنيين والمؤسسات البلدية، ويستهدف الكوادر الخدمية المنتخبة، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكّد إصرار العدو على ضرب الاستقرار والأمان في قرانا وبلداتنا".

وطالب وزارة الداخلية والبلديات بالتحرّك العاجل والجدّي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ووضع حدّ لتكرار سقوط الشهداء في صفوف العاملين في الشأن البلدي، بما يحفظ كرامة المؤسسات المحلية ويصون أرواح القائمين عليها.

