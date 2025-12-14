كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي معادلة ردع جديدة تفرضها اليمن.. في معركة البحر الأحمر 

لبنان

اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج
لبنان

اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج

2025-12-14 20:26
74

تقدّم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة من بلدية جويا، رئيسًا وأعضاءً وموظفين، ومن عائلة الشهيد وأهالي البلدة الكرام، باستشهاد عضو المجلس البلدي زكريا الحاج، الذي ارتقى جراء الاستهداف الغادر من العدو الصهيوني.

وقال إنّ "هذا الاعتداء الآثم الذي يطال المدنيين والمؤسسات البلدية، ويستهدف الكوادر الخدمية المنتخبة، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكّد إصرار العدو على ضرب الاستقرار والأمان في قرانا وبلداتنا".

وطالب وزارة الداخلية والبلديات بالتحرّك العاجل والجدّي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ووضع حدّ لتكرار سقوط الشهداء في صفوف العاملين في الشأن البلدي، بما يحفظ كرامة المؤسسات المحلية ويصون أرواح القائمين عليها.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية
إقرأ المزيد
المزيد
روابط التعليم الرسمي تدعو للإضراب العام الأربعاء: نحذر من الانفجار الكبير
روابط التعليم الرسمي تدعو للإضراب العام الأربعاء: نحذر من الانفجار الكبير
لبنان منذ 34 دقيقة
بيرم: لا مكان للاستسلام في قاموسنا والمقاومة ثقافة حياة
بيرم: لا مكان للاستسلام في قاموسنا والمقاومة ثقافة حياة
لبنان منذ ساعة
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج
لبنان منذ ساعتين
كشافة الإمام المهدي (عج) في بعلبك تقيم حفل التكليف السنوي للفتيات 
كشافة الإمام المهدي (عج) في بعلبك تقيم حفل التكليف السنوي للفتيات 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
روابط التعليم الرسمي تدعو للإضراب العام الأربعاء: نحذر من الانفجار الكبير
روابط التعليم الرسمي تدعو للإضراب العام الأربعاء: نحذر من الانفجار الكبير
لبنان منذ 34 دقيقة
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعزّي باستشهاد عضو بلدية جويا زكريا الحاج
لبنان منذ ساعتين
بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
بطولة لبنان: الأنصار يفوز على جويا
رياضة منذ 3 ساعات
ارتفاع في حركة الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي خلال كانون الأول
ارتفاع في حركة الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي خلال كانون الأول
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة