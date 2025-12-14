أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، "أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع العراق بالصين، باعتبارها دولة محورية وشريكاً مهمًا للعراق"، مشيرًا إلى أنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 54 مليار دولار"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "بكين تُعَدُّ السوق الأكبر للنفط العراقي".

وأشاد حسين، خلال استقباله مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية لـ"الحزب الشيوعي الصيني" جين شين، في بغداد، بـ"مستوى العلاقات الثنائية المتطوّرة بين البلدين"، وبحث الجانبان "سُبُل تعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وناقشا "آفاق التعاون في عدد من المبادرات التي تطرحها الصين في مجالات الحوكمة والتنمية والأمن، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وإذ شدّد حسين، على أنّ "تَرؤُّس العراق لمجموعة الـ77 والصين من شأنه أنْ يسهم في تفعيل القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية"، أعرب عن "استعداد العراق للتعاون مع الصين في إدارة الأزمات"، قائلًا إنّ "رئاسة العراق الحالية للقمة العربية تتيح له الإسهام في تعزيز الحوار والتنسيق العربي - الصيني".

كما دعا وزير الخارجية العراقي إلى "تفعيل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

من جهته، أعرب جين شين عن "اهتمام الصين بتعزيز التعاون في هذه المبادرات ضمن إطار التعاون المشترك والعلاقات متعدّدة الأطراف"، مستعرضًا "الخطة الخمسية الـ15 للصين وما تتضمّنه من مبادرات تهدف إلى تعزيز المنافع العامة والحوكمة العالمية والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر".

كما أشار جين شين إلى رغبة بلاده في "قيام العراق بدعم القمة العربية - الصينية".

