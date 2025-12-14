كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

روابط التعليم الرسمي تدعو للإضراب العام الأربعاء: نحذر من الانفجار الكبير
لبنان

روابط التعليم الرسمي تدعو للإضراب العام الأربعاء: نحذر من الانفجار الكبير

2025-12-14 21:54
حمّلت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، والأساسي) جميع المعنيين "المسؤولية الكاملة عمّا يمكن أن تؤول إليه الأمور في القطاع التربوي وسائر القطاعات أمام استمرار التجاهل"، محذّرة من أن "هذا الطريق نهايته الانفجار الكبير".

وأكّدت جملة من المطالب، أبرزها إقرار زيادة عادلة وفورية لجميع الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، ومضاعفة الرواتب 37 ضعفًا ابتداءً من 1/1/2026، وزيادة أجر ساعة المتعاقد بما يتناسب مع القيمة المضافة، إضافة إلى ضمّ جميع العطاءات إلى صلب الراتب من دون تأخير، وإنصاف فوري للمتقاعدين بما يحفظ لهم حياة كريمة.

وبناءً عليه، أعلنت الروابط عقد مؤتمر صحافي في مبنى الروابط عند الساعة 13:00 من يوم الثلاثاء في 16/12/2025، كما دعت إلى الإضراب العام يوم الأربعاء في 17/12/2025 في جميع المؤسسات التربوية.

وقرّرت تنفيذ اعتصامات عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء، ويشمل ذلك اعتصامات في المناطق في الأماكن التي تقرّرها مكاتب الفروع، إضافة إلى اعتصام مركزي لفرعي بيروت وجبل لبنان في ساحة رياض الصلح مقابل مبنى المالية.

وإذ أكّدت الروابط تمسّكها بحقوق الأساتذة والمعلمين، فقد حمّلت الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات ناتجة عن تجاهل هذه المطالب.

لبنان التعليم
