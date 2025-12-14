قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، إنّ "أوكرانيا تشبه ثقبًا أسود يبتلع أموال الاتحاد الأوروبي ومستقبله ولا يشبع أو يرتوي".

وأضاف فيتسو، في منشور على موقع "فايسبوك"، الأحد 14 كانون الأول/ديسمبر 2025: "أوكرانيا ثقب أسود يهدر مليارات اليورو، والتفكير الاقتصادي العقلاني، والمستقبل المستدام للاتحاد الأوروبي".

ويُعدُّ فيتسو من أقوى المعارضين في الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرّح رئيس وزراء سلوفاكيا بأنّه لن يوقّع أيّ ضمانات مالية لأوكرانيا من شأنها تمويل نفقاتها العسكرية.

كما أكّد فيتسو أنّ "سلوفاكيا لن تشارك في أيّ مخططات للاتحاد الأوروبي تُقترَح لتمويل الصراع في أوكرانيا".

وتحدث عن "مخططات مختلفة معروضة، من بينها اقتراح المشاركة في التمويل أو توقيع ضمانات لتقديم قرض إلى أوكرانيا"، وهو ما جزم فيتسو بأنّ "كييف لن تتمكّن أبدًا من سداده".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تساءل فيتسو عن "الحجم الحقيقي للأموال الأوروبية التي أُرسلت إلى أوكرانيا وتمّت سرقتها"، وشكّك بـ"ضرورة إرسال مزيد من المساعدات المالية لكييف"، حسب ما أوردت وكالة "روسيا اليوم" الإخبارية.

الكلمات المفتاحية