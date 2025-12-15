خاص العهد
خيرُ نموذج للمرأة الفاطمية .. أمٌّ وطالبةُ علمٍ ومديرةُ مستوصفٍ صحي
مراسل ميداني لبناني
متخصص في الإعلام الرقمي
مخرج ومعد أفلام وثائقية
عايدة أبو حمدان، مديرةُ مستوصف الكرك الصحي، واحدةٌ من تلك الوجوه الفاطمية التي تتحرّك في المجتمع بلا ضجيج، وتترك أثرًا على كل من تسعى في خدمتهم. منذ أن تولّت إدارة المستوصف، تطوّرت الخدمات، وخدمت الأهالي ليجدوا ما يستحقونه من رعاية وطمأنينة.
خلف هذا الجهد، تعود عايدة إلى بيتها، أمٌّ تتابع رعاية أبنائها، وطالبةٌ تواصل تحصيلها العلمي، لتكون خيرَ نموذجٍ للمرأة الفاطمية.