كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي الصحف الإيرانية: حرب غزّة تسببت بموجة عالمية من الكراهية ضدّ "اسرائيل"

خاص العهد

خاص العهد

خيرُ نموذج للمرأة الفاطمية .. أمٌّ وطالبةُ علمٍ ومديرةُ مستوصفٍ صحي

2025-12-15 09:06
54
علي الأكبر البرجي - مراسل
9 مقالاً

مراسل ميداني لبناني
متخصص في الإعلام الرقمي
مخرج ومعد أفلام وثائقية
 

عايدة أبو حمدان، مديرةُ مستوصف الكرك الصحي، واحدةٌ من تلك الوجوه الفاطمية التي تتحرّك في المجتمع بلا ضجيج، وتترك أثرًا على كل من تسعى في خدمتهم. منذ أن تولّت إدارة المستوصف، تطوّرت الخدمات، وخدمت الأهالي ليجدوا ما يستحقونه من رعاية وطمأنينة.

خلف هذا الجهد، تعود عايدة إلى بيتها، أمٌّ تتابع رعاية أبنائها، وطالبةٌ تواصل تحصيلها العلمي، لتكون خيرَ نموذجٍ للمرأة الفاطمية.

الكلمات المفتاحية
السيدة فاطمة الزهراء إنا على العهد التجمع الفاطمي
إقرأ المزيد
المزيد
خيرُ نموذج للمرأة الفاطمية .. أمٌّ وطالبةُ علمٍ ومديرةُ مستوصفٍ صحي
خيرُ نموذج للمرأة الفاطمية .. أمٌّ وطالبةُ علمٍ ومديرةُ مستوصفٍ صحي
خاص العهد منذ ساعتين
معادلة ردع جديدة تفرضها اليمن.. في معركة البحر الأحمر 
معادلة ردع جديدة تفرضها اليمن.. في معركة البحر الأحمر 
خاص العهد منذ 14 ساعة
الذكرى الـ9 لاستشهاد المهندس الزواري.. نشطاء تونسيون لـ
الذكرى الـ9 لاستشهاد المهندس الزواري.. نشطاء تونسيون لـ"العهد": سنظلّ مع المقاومة
خاص العهد منذ 20 ساعة
بالصور: وقفة عند مرقد السيد الأسمى دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو
بالصور: وقفة عند مرقد السيد الأسمى دعمًا للمقاومة ورفضًا للتفاوض مع العدو
خاص العهد منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
خيرُ نموذج للمرأة الفاطمية .. أمٌّ وطالبةُ علمٍ ومديرةُ مستوصفٍ صحي
خيرُ نموذج للمرأة الفاطمية .. أمٌّ وطالبةُ علمٍ ومديرةُ مستوصفٍ صحي
خاص العهد منذ ساعتين
كشافة الإمام المهدي (عج) في بعلبك تقيم حفل التكليف السنوي للفتيات 
كشافة الإمام المهدي (عج) في بعلبك تقيم حفل التكليف السنوي للفتيات 
لبنان منذ 15 ساعة
السيد فيصل شكر: لن تفلح أميركا و
السيد فيصل شكر: لن تفلح أميركا و"إسرائيل" في نزع سلاحنا
لبنان منذ يوم
بالصور| التجمع الفاطمي في بلدة البزالية
بالصور| التجمع الفاطمي في بلدة البزالية
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة