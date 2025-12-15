Your browser does not support the video tag.

عايدة أبو حمدان، مديرةُ مستوصف الكرك الصحي، واحدةٌ من تلك الوجوه الفاطمية التي تتحرّك في المجتمع بلا ضجيج، وتترك أثرًا على كل من تسعى في خدمتهم. منذ أن تولّت إدارة المستوصف، تطوّرت الخدمات، وخدمت الأهالي ليجدوا ما يستحقونه من رعاية وطمأنينة.

خلف هذا الجهد، تعود عايدة إلى بيتها، أمٌّ تتابع رعاية أبنائها، وطالبةٌ تواصل تحصيلها العلمي، لتكون خيرَ نموذجٍ للمرأة الفاطمية.

الكلمات المفتاحية