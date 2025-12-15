كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أعلنت الشرطة الأسترالية أن المسلحين اللذين هاجما احتفالًا يهوديًا على شاطئ بوندي الشهير في سيدني باستراليا، أمس الأحد، وقتلا 16 شخصًا، هما أب وابنه، مبيّنة أنه لا يوجد شخص ثالث وراء الهجوم.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي، أن الأب البالغ من العمر 50 عامًا قُتل في موقع الهجوم، بينما يرقد ابنه البالغ من العمر 24 عامًا في حالة حرجة بالمستشفى تحت حراسة الشرطة.

وأكدت السلطات أن هذين الشخصين فقط هما من نفذ الهجوم، إذ كانت قد أعلنت سابقًا أنها تتحقق من ضلوع شخص ثالث.

وذكر مفوض الشرطة أنه عُثر على عبوة متفجرات بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قُتل، بينما أفاد شهود بأن المهاجمين وضعوا علمًا أسود يحمل رمزًا على الزجاج الأمامي لسيارتهم قبل تنفيذ الهجوم.

وبحسب شهود عيان، توقفت مركبة على شارع كامبل باريد قرب بوندي بافيليون، قبل أن يترجل منها رجلان ويفتحا النار قرابة الساعة 6:40 مساءً، وسط منطقة مكتظة بالسياح. وأفاد بعض الشهود بسماع أكثر من 30 طلقة.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن منفذي الهجوم هما ساجد أكرم الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وابنه نافيد أكرم الذي يرقد الآن في المستشفى بحالة حرجة.

بدوره، أفاد المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بورغيس، للصحافيين بأن أحد المسلحين "كان معروفًا لدينا، لكن ليس من منظور أنه يشكل تهديدًا فوريًا". وتابع: "لذا، من الواضح أننا بحاجة إلى أن ننظر في ملابسات ما حدث هنا".
 

