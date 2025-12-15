كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
اشتبهوا بأنه فلسطيني.. جيش الاحتلال يُطلق النار على مستوطن
اشتبهوا بأنه فلسطيني.. جيش الاحتلال يُطلق النار على مستوطن

2025-12-15 09:45
أطلق جنود النار على شخص في محطة وقود في مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس في الضفة الغربية، بعد اشتباه بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.

وقالت الإذاعة "الإسرائيلية" إن المصاب في إطلاق النار مستوطن "إسرائيلي"، مؤكدة أنه لا عملية طعن قرب "كدوميم" وأن الجنود أطلقوا النار بالخطأ على مستوطن وأصابوه بجروح خطرة.

وذكرت "القناة 14" أن المصاب فتى يهودي مضطرب عقليًا، وأنه لوح بسكين باتجاه جنود قوة عسكرية وجدت في المكان، مما دفع الجنود إلى إطلاق النار عليه.

وكانت "المصادر العبرية" تحدثت في البداية عن إصابة فلسطيني - صباح الاثنين - برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مستوطنة "كدوميم"، بين قلقيلية ونابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

