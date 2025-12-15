بعد 66 يومًا من توقف الحرب على غزة، يواصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" النار شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" منطقة الفالوجا غرب المخيم، بمشاركة الطيران المروحي في إطلاق النار.

وفجر اليوم، نفذت طائرات حربية "إسرائيلية" غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما نفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

كذلك، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلق الطيران الحربي النار على مناطق وراء الخط الأصفر شرق المدينة.

وشاركت زوارق حربية "إسرائيلية" في إطلاق النار على بحر مدينة خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 391 شهيدًا، والمصابين 1063 مصابًا، فيما جرى انتشال 632 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70663 شهيدًا و171139 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية