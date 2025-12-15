شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر وصباح اليوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات جديدة شملت مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا كبيرًا من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت، فجر اليوم، قرية بيت أجزا الواقعة في شمال غربي مدينة القدس المحتلة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابًا، واعتدت عليه بالضرب خلال اعتقاله.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا، حي الكسارات، في محيط مخيم قلنديا الواقع شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل إنارة في سماء المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر نواورة عقب مداهمة منزله في قرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وداهمت قوات الاحتلال بشكل واسع بلدة بيت ريما وكفر مالك شمال رام الله.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم قرية دير جرير شرق رام الله واعتقلت عددًا من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشيخ الضرير علي حنون (60) عامًا، من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بلدة مادما جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت الشابين محمد نصار ومحمد قط عقب مداهمة منزلهما في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وبلدة عتيل شمال مدينة طولكرم ونفذت عمليات اعتقال طالت عددًا من المواطنين.

وواصل جيش الاحتلال اقتحاماته ومداهماته في بلدة قباطية، جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت صباح اليوم الأسير المحرر جهاد جرار عقب مداهمة منزله في بلدة الهاشمية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق أعلنت منظمة البيدر الحقوقية أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، أراضي المزارعين في منطقتي عين الحلوة ووادي الفاو بالأغوار، ومنعت الأهالي من حراثة وزراعة أراضيهم، وصادرت عدة جرارات وآليات زراعية مملوكة للمزارعين.

