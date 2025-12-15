كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عين على العدو

قلق "اسرائيلي" من ارتفاع العمليات الفدائية في الضفة

2025-12-15 11:20
كشفت صحيفة "معاريف" عن قلق لدى قيادة جيش الاحتلال من ارتفاع محاولات تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف صهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب المراسل العسكري للصحيفة آفي أشكنازي يقول: "قضى مقاتلو لواء المظليين من الكتيبة 202، أمس (الأحد)، على منفّذ حاول طعن القوة عند مفترق الزيت في لواء يهودا (الضفة). ولم تقع إصابات في الحادث. وصل المنفّذ مشيًا على الأقدام إلى مفترق الزيت، ترجل من مركبة، وركض وهو يحمل سكينًا باتجاه عامل في شركة الكهرباء كان ينفّذ أعمالًا في المكان. قوة من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين، التي تنتشر في لواء يهودا الإقليمي وتولّت تأمين العامل، حدّدت هوية المنفّذ، أطلقت النار نحوه، وقضت عليه".

وأضاف أشكنازي: "الحادث الذي وقع أمس يثير قلق الجيش "الإسرائيلي"، في ضوء حقيقة أنه خلال الأسابيع الأخيرة سُجّل ارتفاع في عدد حوادث العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات يقوم بها شبّان محليون، حيث يعملون على أساس ما يُسمّى بـ"الذئب المنفرد". وهم يتلقّون تشجيعًا على تنفيذ العمليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي – وفي بعض الحالات من منظمات في الخارج. وفي معظم الحالات ينفّذ المنفّذون العمليات باستخدام مركبات كعمليات دهس، وكذلك بواسطة السكاكين".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية المقاومة الجيش الاسرائيلي
