كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي مخطّط لتفريغ غزّة من الكفاءات

عين على العدو

جرحى إصابات الرأس في جيش الاحتلال خارج مسار التأهيل 
عين على العدو

جرحى إصابات الرأس في جيش الاحتلال خارج مسار التأهيل 

2025-12-15 12:05
86

دعت ما تُسمّى رابطة "لاتِت باروش الإسرائيلية"، التي تضم جرحى إصابات الرأس لجنود العدو وأفراد عائلاتهم الذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة، حكومة الاحتلال إلى تنفيذ إصلاح شامل في منظومة التأهيل، وفقًا للكاتب في صحيفة "معاريف" يوفال باغنو، فعلى الرغم من إصاباتهم الخطيرة، يبقى كثير من الجرحى خارج منظومة الحقوق والتأهيل.

وبحسب معطيات الرابطة، يُعترف اليوم بنحو 300 مقاتل مصاب بإصابات رأس في قسم التأهيل، من بينهم قرابة 80 مصابًا بإصابات رأس خطيرة. ورغم خطورة الإصابات وتداعياتها الطبية والمعرفية والنفسية، يحصل العديد من الجرحى على نِسَب عجز مؤقتة فقط، لا تعكس طبيعة الإصابة ولا تتيح مسار تأهيل متواصل وطويل الأمد.

ويعود ذلك إلى أن الحكومة ما تزال تعمل وفق تصور قديم يعتبر إصابة الرأس إصابة مؤقتة وعابرة، بحسب باغنو، خلافًا لرأي الخبراء اليوم. إضافة إلى ذلك، فإن غياب التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة "الأمن" (الحرب) يؤدي إلى علاج مجزأ، وعوائق بيروقراطية، وفقدان حقوق حيوية.

وأكد باغنو أن عوائل الجرحى المنضوية في الرابطة تطالب وزارتي "الأمن" (الحرب) والصحة بتشكيل طاقم عمل مشترك بين الوزارات لوضع نموذج تأهيل شامل، يبدأ من المرحلة الحادة في العناية المركزة ويمتد حتى العودة إلى العمل والحياة المستقلة.

كما تطالب بتحديد مؤشرات تأهيل قائمة على الأداء الوظيفي لا على الزمن، وربط تحويل المخصّصات بتقدّم الجريح الفعلي وليس بمقاييس زمنية اعتباطية، وتعيين مدير حالة طبية شخصي لكل جريح يتولى تنسيق العلاج والتأهيل والإجراءات البيروقراطية. والأهم، إلغاء العمل بنِسَب العجز المؤقتة لمصابي إصابات الرأس، نظرًا للطبيعة الدائمة للإصابة الدماغية.

كذلك، يطالب الجرحى وعائلاتهم بتحديث تركيبة اللجان الطبية بحيث تشمل تقييمًا عصبيًا ومعرفيًا ونفسيًا كاملًا، وتوسيع خدمات التأهيل العصبي - المعرفي في الأطراف، وبناء نموذج يتيح لمصابي إصابات الرأس الاندماج في المؤسسات العامة، وفي الأكاديميا وسوق العمل، بحسب باغنو.

ونقل باغنو عن سمدار أوكامبو، والدة عوز أوكامبو، وهو مقاتل في دورة قادة مجموعات في لواء كفير أُصيب في رأسه في خان يونس، قولها: "نحن الأهل نحاول إعادة أبنائنا إلى الحياة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك وحدنا".

كما نقل عن ليلاخ ريغينْيانو، والدة إيتاي ريغينْيانو، وهو ضابط في "وحدة الاستطلاع" التابعة للواء غفعاتي أُصيب إصابة بالغة في رأسه إثر انهيار مبنى في رفح قولها إن "حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر أدت إلى ارتفاع في عدد مصابي إصابات الرأس، لكن الحكومة ما زالت لا تمنحهم كامل الحقوق التي يستحقونها. إقامة منظومة تأهيل سليمة اليوم هي ما سيسمح لأبنائنا بأن يكونوا جزءًا فاعلًا من مجتمع الغد. هذه ليست مطالبة، بل واجب أخلاقي ووطني وإنساني".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
رغم انتهاء الحرب..
رغم انتهاء الحرب.. "كريات شمونة" لم تتعافَ
عين على العدو منذ ساعة
جرحى إصابات الرأس في جيش الاحتلال خارج مسار التأهيل 
جرحى إصابات الرأس في جيش الاحتلال خارج مسار التأهيل 
عين على العدو منذ 3 ساعات
قلق
قلق "اسرائيلي" من ارتفاع العمليات الفدائية في الضفة
عين على العدو منذ 4 ساعات
لقاء ميامي: هل يضع ترامب نتنياهو في زاوية
لقاء ميامي: هل يضع ترامب نتنياهو في زاوية "المعطّل"؟
عين على العدو منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
الاعتداءات
الاعتداءات "الاسرائيلية" المتواصلة: مُحلّقات تستهدف عددًا من القرى الجنوبية
لبنان منذ 58 دقيقة
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
خطة أميركية لإقامة قاعدة عسكرية في النقب بقيمة 600 مليون دولار 
لبنان منذ ساعة
حرب أو لا حرب؟ هل تجاوز لبنان خطر العدوان
حرب أو لا حرب؟ هل تجاوز لبنان خطر العدوان "الإسرائيلي" الواسع؟ 
مقالات منذ ساعة
رغم انتهاء الحرب..
رغم انتهاء الحرب.. "كريات شمونة" لم تتعافَ
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة