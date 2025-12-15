كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"بكبسة زر تأكد إنو الأصلي".. نسخة محدّثة لتطبيق وزارة الصحة

2025-12-15 13:10
تحت عنوان: "بكبسة زر... تأكد إنو الأصلي"، أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مؤتمر صحفي اطلاق الوزارة النسخة المحدثة من تطبيقها الخلوي "Meditrack"، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، وذلك في مبنى الوزارة - قاعة المحاضرات.

وأكد ناصر الدين أن التطبيق يتضمن ميزة جديدة تتيح التحقق من أصالة الدواء، بما يحد من استخدام الأدوية المزورة والمزيّفة التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويتم ذلك من خلال فحص الرقم الخاص بالعلبة من خلال الهاتف، فاذا ما أعطط اشارة "صح" يكون الدواء قد تم فحصه عبر الوزارة.

وطلب ناصر الدين مراجعة الوزارة حتى وإن لم يعطي التطبيق إشارة تؤكد أن الدواء قد مر عبر الوزارة، لأنه قد يكون بعض الأدوية موجودة في الأسواق بعلم الوزارة ولكن قد لم يتم ادخاله رقميًا، حتى الآن.

وشكر ناصر الدين جهود المعنيين في الوزارة، إضافة إلى تعاون المنظمات الدولية سيما منظمة الصحة العالمية على الوصول إلى هذا الانجاز، مؤكدًا المضيّ قدمًا في الوعود التي قدمها منذ توليه مهامه، بالنهوض بالقطاع الصحي والقيام بالاصلاحات اللازمة.

وتخلّل المؤتمر كلمات لممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر، والمنظمات الدولية والأوروبية، لتختتم بشرح تفصيلي عن طريقة عمل التطبيق.

لبنان وزارة الصحة
