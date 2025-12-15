كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الخارجية اليمنية تحذر من مغبة تصاعد الإجرام الصهيوني في غزة والضفة 

2025-12-15 14:02
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية من استمرار الإجرام الصهيوني المتصاعد في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط صمت دولي وأممي فاضح، مجددةً التأكيد على ثبات موقف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبًا المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي بيان لها، أشارت وزارة الخارجية إلى مخاطر التصعيد الصهيوني في غزة، وارتكاب الخروقات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها استهداف القيادي في كتائب القسام رائد سعيد سعد.

ولفتت إلى أن جرائم الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف وما تزال تُرتكب بشكل يومي متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء بمن فيهم الأطفال والنساء، مضيفةً أن "الكيان الصهيوني لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في غزة".

وتطرق وزارة الخارجية اليمنية في بيانها إلى التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، مستنكرًا الاعتداءات المتكررة بما في ذلك القتل وهدم المنازل وتخريب الممتلكات، فضلًا عن مواصلة الخطط الاستيطانية بشكل غير مسبوق، وسط صمت أممي مطبق.

ودعا الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الأولى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية ووقف التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية.

فلسطين المحتلة اليمن الضفة الغربية قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة العدو الصهيوني
